Budúcotýždňový summit prinesie v Bratislave obmedzenia

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová, verejnosti odporúčajú, aby sa v tento deň pripravili na uzatvorené cesty a radšej minimalizovali pohyb autami po Bratislave.

Bezpečnostné opatrenia, na ktorých ministerstvo vnútra spolupracuje aj so zahraničnými bezpečnostnými zložkami, budú na najvyššej možnej úrovni. Pracovné stretnutia budú na Bratislavskom hrade a tlačové konferencie v priestoroch výstaviska Incheba na petržalskej strane Dunaja. V ich okolí bude rozšírená bezpečnostná zóna. „Pre tento účel je vyčlenená všetka potrebná technika a potrebný počet policajtov a vojakov,“ avizovala Dobiášová s tým, že pôjde o najväčšie bezpečnostné opatrenia v Bratislave od stretnutia Bush – Putin v roku 2005. Cieľom ministerstva vnútra je zaistiť všetko tak, aby boli zásahy do bežného života obyvateľov a návštevníkov mesta Bratislavy minimálne, a zároveň, aby sa zabezpečil hlavný cieľ – ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku, uviedla ďalej hovorkyňa MV SR.

Ministerstvo vnútra upozorňuje verejnosť na dopravné obmedzenia súvisiace so summitom európskej dvadsaťosmičky. Dopravné obmedzenia vyvolajú presuny delegácii. Rezort vnútra avizuje časové sklzy na cestách v hlavnom meste a odporúča vodičom, aby v piatok 16. septembra jazdili čo najmenej. „Odporúčame aby skôr vyrazili z domu, či už do práce, alebo pre iné aktivity v Bratislave, a taktiež aj na letisko, aby stihli odlety lietadiel,“ píše sa ďalej v tlačovej správe z rezortu vnútra. Na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadne dopravná polícia, ktorá zároveň vodičov usmerní. Ministerstvo vnútra žiada vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny policajtov.

Obmedzenia sa začnú v piatok ráno

Obmedzenia sa začnú v piatok 16. septembra ráno počas presunu delegácií z bratislavského letiska M. R. Štefánika na Bratislavský hrad. Počas prejazdu delegácií zatvoria od 8:00 až do 10:00 časť diaľnice D1, a to diaľničný obchvat Bratislavy v smere od Zlatých pieskov po Most SNP, a taktiež výjazdy na diaľnicu z Galvaniho, Gagarinovej a z Bajkalskej ulice.

Obmedzenia sa dotknú aj Einsteinovej ulice v Petržalke. Počas príchodov delegácii uzatvoria Most SNP v smere z Petržalky, ďalej Staromestskú ulicu v smere do Starého Mesta, Hodžovo námestie a ulicu Palisády v oboch smeroch, až po Bratislavský hrad. V tomto čase nebude možný ani príchod, ani odchod z bratislavského letiska. Zatvorená totiž bude aj Ivanska cesta v oboch smeroch od OC Avion.

Premávka z diaľnice D1 bude od Zlatých pieskov pre osobnú dopravu presmerovaná cez mesto, na Seneckú cestu, Rožňavskú ulicu, Trnavskú cestu, respektíve na Vajnorskú ulicu. Nákladnú dopravu odstavia na diaľnici v pravom jazdnom pruhu a cez mesto ju budú púšťať podľa aktuálnej dopravnej situácie. Pre vodičov smerujúcich do Bratislavy ministerstvo vnútra v piatok ráno odporúča využiť aj cesty cez Senec alebo Pezinok. Vodiči smerujúci z Petržalky do centra mesta môžu počas zatvorenia Mosta SNP využiť ostatné bratislavské mosty.

S ďalšími obmedzeniami treba rátať i popoludní

Ďalšie obmedzenia čakajú Bratislavu v piatok popoludní počas presunu delegácií, ktorý sa očakáva medzi 13:00 až 14:00. V tomto čase bude úplne zatvorená ulica Palisády od Bratislavského hradu, Hodžovo námestie, Staromestská ulica od zjazdu z Mosta SNP na Rázusovo nábrežie, ďalej Vajanského nábrežie až po Šafárikovho námestie. Dopravu budú odkláňať na križovatke Dostojevského rad – Landererova a z opačnej strany, podľa aktuálnej situácie budú dopravu odkláňať v smere z Karlovej Vsi do centra už na Nábreží Generála L. Svobodu do Mlynskej doliny pod mostom Lafranconi. Následne postupne približne na 15 minút úplne uzatvoria pre dopravu aj pre peších všetky bratislavské mosty – Most Lafranconi, Most SNP, Starý most, Most Apollo a Prístavný most.

Poobede medzi 15:30 až 16:30 v oboch smeroch zatvoria cestu v úseku od vodného diela Čunovo, Danubiany, vedúcu cez Čunovo, ďalej Panónsku cestu v smere od tzv. umelého kopca až na Most SNP, tiež obojsmerne Staromestskú ulicu, Hodžovo námestie a ulicu Palisády až po Bratislavský hrad.

V piatok po 18:00 priebežne obmedzia premávku na ulici Palisády, Hodžovom námestí a na Einsteinovej ulici. Priebežne budú zatvárať diaľničný obchvat diaľnice D1 v smere od Mosta SNP po bratislavské letisko M. R. Štefánika a výjazdy na diaľnicu z Einsteinovej, Dolnozemskej, Bajkalskej a Gagarinovej ulice.