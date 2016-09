Plavčan: Dôjde k optimalizácii siete škôl, bude to bolestivé

Rezort navyše plánuje zrušiť zvýhodnenie normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250. Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister školstva Peter Plavčan s tým, že ministerstvo má pripravený draft návrhu zákona, no potrebujú prerokovať tézy s relevantnými partnermi a k zákonu treba aj širokú diskusiu. Plavčan dodal, že zmeny budú bolestivé, keďže opatrenia budú smerovať aj k optimalizácii siete škôl.

Poradca ministra Peter Mederly dodal, že stratégia pre optimalizáciu siete škôl hovorí, že nechcú malé deti hnať ďaleko od svojho bydliska. Nechcú teda znižovať počet škôl s prvým stupňom. Prísnejší však chcú byť na druhom stupni. Zrušenie zvýhodneného normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250 sa podľa Mederlyho bude týkať stoviek škôl.

Ako dodal, v súčasnosti je viac škôl, ktoré sú v osobitnom postavení ako v normálnom postavení. Toto opatrenie podľa neho ušetrí 14,3 milióna eur. Zdôraznil však, že v tejto reforme nejde o ušetrenie peňazí, keďže školstvo dostáva u nás menej peňazí ako v iných krajinách.

Cieľom je, aby sa prostriedky do školstva zvýšili, ale aby nedochádzalo k neefektívnosti. Vo väčších školách je podľa neho navyše väčší predpoklad na kvalitnejšie vzdelávanie na druhom stupni ako v menších školách. Návrh novely zákona by mali predložiť do medzirezortného pripomienkového konania do konca roka.

Minister na tlačovej besede hovoril aj o odpočte úloh, ktoré si ministerstvo vytýčilo na tento rok. Zdôraznil pritom, že ministerstvo už zabezpečilo legislatívnu úpravu na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra či zrušilo ustanovenie o najnižších počtoch žiakov v triedach.

Ako dodal, rezort tiež vyhodnotil pilotnú fázu zavedenia nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Ministerstvo tiež plánuje zverejniť výzvu na podporu internacionalizácie vysokých škôl vrátane podpory uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku.