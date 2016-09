Leto nadsluhuje, tropické teploty budú pokračovať

Nedá sa povedať, že by prišlo babie leto, to v našich končinách prichádza neskôr. Ale akoby si leto povedalo, že napraví to, čo pokazilo, a tak nadsluhuje. Počas prázdnin bolo nestabilné počasie, keď sa slnečné dni striedali s daždivými. Toto predĺžené leto je až vzorne stabilné.

„Aj v minulosti mohlo byť v tomto období veľmi teplo, ale nezvyklo to tak dlho vydržať. Teraz je veľmi veľká stabilita počasia s vysokými teplotami na to, že už je meteorologická jeseň. Je to niečo výnimočné,“ zdôraznil Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Na východnom Slovensku namerali v stredu tropické hodnoty vzduchu, čo sú teploty nad 30 stupňov Celzia. Napríklad v Michalovciach bolo 30,1 stupňa a v Orechovej pri Sobranciach 30,4 stupňa. Vo štvrtok už tropické teploty zaznamenali aj ďalšie meteorologické stanice, napríklad v Žihárci, Podhájskej, Hurbanove, Dudinciach, ale aj v Topoľčanoch či Rimavskej Sobote.

A všetko nasvedčuje tomu, že táto tropická séria bude pokračovať aj v ďalších dňoch. To býva typické pre letné mesiace, pre jún, júl a august, ale pre september je to výnimočný úkaz.

Sobota – slnečno, zrána ojedinele hmla, denná teplota 27 až 31 stupňov

Nedeľa – jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele hmla, veľmi teplo, denná teplota 27 až 31 stupňov

Pondelok – jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele hmla, denná teplota 25 až 31 stupňov

Utorok – jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele hmla, denná teplota 24 až 30 stupňov

Streda – jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele hmla, denná teplota 24 až 30 stupňov

Štvrtok – jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele hmla, denná teplota 23 až 29 stupňov

Dokonca aj noci sú na toto ročné obdobie mimoriadne teplé. Teraz by mali byť rozdiely medzi dňom a nocou veľmi výrazné, ale nie sú. Dôkazom sú minimálne teploty v piatok ráno. Napríklad na Malom Javorníku pri Bratislave namerali v noci 19,7 stupňa. Inými slovami, keby bolo o 0,3 stupňa viac, išlo by už o tropickú noc.

„Na september je to dosť zvláštne. Podobne to bolo aj na Špaňom laze na západe Slovenského rudohoria, kde bolo 19,6 stupňa. Rozdiely medzi dennou a nočnou teplotou nie sú veľmi veľké vďaka tomu, že na naše územie prúdi teplý vzduch. Vo svahovitých oblastiach potom steká po svahu a nemá šancu sa ochladzovať,“ vysvetľuje klimatológ.

Podľa prognóz to vyzerá tak, že súčasný charakter počasia by mal vydržať až do konca týždňa, potom sa už začne kaziť. Štvrtok a piatok ešte vyzerajú sľubne, možno taká bude aj sobota, potom sa to však zlomí. Aj po tejto zmene nás však nečakajú mimoriadne nízke teploty. Tie klesnú zo súčasných tridsať na nejakých dvadsať stupňov.

„Nebude to katastrofálne počasie, aké je teraz na juhu Európy. Napríklad v Grécku alebo južnom Taliansku majú teraz veľmi zlé počasie, intenzívne a výdatné dažde spojené s búrkami. U nás by to nemalo byť také zlé, ale teplota vzduchu bude primeraná druhej polovici septembra,“ dodal Faško.

Okrem predĺženého leta môžeme ešte očakávať aj babie leto. Zatiaľ je však otázne, aká bude poveternostná situácia na konci septembra a v októbri. Vlani sa babiemu letu príliš nedarilo, toto obdobie bolo veľmi daždivé a nestabilné.