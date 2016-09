Voči Kaliňákovi nebol predložený dôkaz, že by porušil zákon, tvrdí Fico

Upozornil, že v Smere platí politická kultúra, podľa ktorej, ak sa dokáže, že niekto zlyhal, tak musí odísť. „Neexistuje nič a nikto v Smere, ktorý by mal imunitu voči tejto politickej kultúre. Ak sa ukáže, že niekto zlyhá, pôjde preč a toto vie aj Robert Kaliňák veľmi dobre,“ konštatoval v relácii premiér ku kauze Bašternák.

Snaha opozície odvolať ministra vnútra pre kauzu Bašternák podľa Roberta Fica súvisí s tým, že po marcových „parlamentných voľbách došlo k takému sklamaniu v radoch opozície, že nebola schopná zostaviť vládu, že toto sklamanie prešlo do zúrivosti a keď robíte politiku v zúrivosti, tak jej výsledkom môže byť len to, čo dnes vidíme – nenávisť, kriky, osočovanie, obviňovanie bez akýchkoľvek dôkazov“.

Fico dodáva, že chybu spravil aj Smer, že „od samého začiatku jednoznačne nekomunikovali s verejnosťou a nehovorili verejnosti, čo je toto celé za nezmysel“. Dodáva, že voči Robertovi Kaliňákovi „nebolo predložené jedno – jediné tvrdenie, jeden – jediný dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že Robert Kaliňák by porušil zákon, naopak“. Na Koaličnej rade boli podľa premiéra predložené dokumenty, podľa ktorých žiadny právny predpis, zákon Kaliňák neporušil.

Europoslanci sú odtrhnutí od reality, myslí si premiér

„Klamú médiá, ak tvrdia, že niekto môže ovplyvňovať vyšetrovateľov, pretože vyšetrovatelia sú procesne nezávislí,“ tvrdí predseda vlády. Robert Fico tvrdí, že celý Európsky parlament, europoslanci sú absolútne odtrhnutí od reality, diania na domácej politickej scéne, reagoval tak na kritické slová europoslancov zo Smer Borisa Zalu a Moniky Flašíkovej Beňovej k situácii v strane aj ku kauze Bašternák.

K téme podoby strany Smer do budúcna jej predseda konštatoval, že „Smer – sociálna demokracia je najúspešnejší politický subjekt v histórii Slovenska, pretože sme vyhrali štvoro parlamentných volieb za sebou s pomerne výrazným náskokom – 2006, 2010, 2012 a 2016“. Je výnimkou, keď je niekto trikrát premiérom, priznal Robert Fico.

„My si absolútne uvedomujeme, že sme všetci nahraditeľní. Preto táto diskusia má svoje rácio. Jediné čo ma mrzí v tomto okamihu je, že – my sme nahraditeľní všetci ale, nie sme nahraditeľní pánom Matovičom, Lipšicom a Sulíkom, to je celý problém Slovenska“. Opozíciu Fico totiž vníma „ako niečo, čo šíri zlobu, na druhej strane ponúkame veľmi stabilnú koalíciu, ktorá má veľmi dobré výsledky“.

Premiér tvrdí, že z politiky nie je unavený

Jedna vec je fungovanie Smeru ako veľmi úspešnej politickej strany, ktorá sa musí prispôsobovať výzvam doby. Druhá vec je, že Smer nie je jednorazový politický projekt, povedal Fico. Doplnil, že snahou Smer je uspieť v krajských voľbách, posilniť svoju pozíciu v mestách a obciach a vyhrať parlamentné voľby v roku 2020. Premiér tvrdí, že z politiky nie je unavený. Podľa neho mnohí politici urobili chybu, ak si mysleli, že sú nenahraditeľní a sú ich plné politické cintoríny.

„Mám záujem o veľmi profesionálny politický výkon,“ konštatoval Robert Fico s tým, že pod tým rozumie to, že bude fungovať vláda, že bude dobre fungovať krajina z hľadiska ekonomiky a sociálnych vecí, bude poriadok vo verejných financiách a ekonomický rast. „Potrebujeme štandardné politické strany, aby sme postavili hrádzu tomuto primitivizmu, nenávistnému hnutiu, ktoré sa tu objavuje na dennej báze,“ povedal ďalej k téme.

Fico neodíde z postu premiéra

Do konca volebného obdobia podľa Roberta Fica „vôbec neprichádza do úvahy“, aby odišiel z postu premiéra. Po odchode Veľkej Británie z EÚ je podľa Fica dôležitá vnútorná stabilita každej členskej krajiny Európskej únie. Chce naplniť dve veľké výzvy – riadne fungovanie vlády a zachovanie existencie sociálnej demokracie na politickej scéne, pripraviť stranu na parlamentné voľby v roku 2020, tak aby vyhrala voľby.

Po zmene štvorkoalície na trojkoalíciu po vnútorných problémoch strany Sieť je pre Fica dôležité to, či má vláda v parlamente podporu na plnenie svojho programové vyhlásenia. Dôležité je aj to, že po zmene pomerov v Sieti poslanci prešli vo väčšej skupine do poslaneckého klubu Most-Híd.

K návrhu nového rokovacieho poriadku Národnej rady SR predseda vlády povedal, že je presvedčený, že návrh sa v druhom a treťom čítaní ešte zmení. Zároveň podporuje ambíciu predsedu národnej rady Andreja Danka urobiť poriadok v parlamente, „lebo toto, keď slovenská verejnosť vidí, čo opozícia vystrája v parlamente, tak si každý povie – toto sa nemôže stať“.

Summit EÚ v Bratislave veľkým vyznamenaním

Summit lídrov Európskej únie, ktorý sa uskutoční v piatok 16. septembra v Bratislave, je podľa premiéra Roberta Fica veľkým vyznamenaním pre Slovensko, pretože lídri únie sa zásadne stretávajú v Bruseli.

Bratislava tak má šancu zapísať sa do politických dejín Európskej únie (EÚ), povedal v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko predseda Smeru a predseda vlády Robert Fico.

„Očakávame, že budeme mať odvahu európskej verejnosti priznať, že nie všetko v Európskej únii je ružové a v poriadku, ale súčasne summit má byť akousi prvou situáciou, kedy chceme podstatne viac hovoriť o pozitívnych stránkach Európskej únie,“ povedal ďalej v relácii premiér. Podľa neho sú dve hlavné skupiny štátov EÚ – prvá chce v EÚ zásadné zmeny, vrátane zmien základných dokumentov únie, a druhá, ktorá hovorí, že všetko je v poriadku.

„My nesúhlasíme ani s jednou z týchto krajností a myslíme si, že pravda bude niekde v strede. – Musíme si priznať, že nie je všetko v poriadku, ale na druhej strane musíme aj verejnosti hovoriť, že EÚ je jedinečný projekt, fantastický, o ktorý sa treba oprieť,“ konštatoval predseda vlády SR, ktorý si nevie predstaviť, že by Slovensko nebolo v Európskej únii.

Na neformálnom summite lídrov európskej dvadsaťsedmičky, čiže bez Veľkej Británie, by sa mala začať v prvom rade diskusia o možnostiach posilnenia postavenia EÚ vo svete, o tom, ako by mohla byť únia silnejším globálnym hráčom. V rámci tejto témy predpokladá Robert Fico diskusiu o vytvorení európskeho ozbrojeného zboru.

Druhou veľkou témou Bratislavského summitu bude podľa premiéra objasnenie výhod a jedinečnosti existencie EÚ obyvateľom členských štátov. Hovoriť sa bude aj o hospodárskom raste a migrácii, a to nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj ekonomického a sociálneho postavenia človeka.

„Sú veľké očakávania od summitu, už okolo 1 200 novinárov sa akreditovalo. Pokúsili sme sa pripraviť veci tak, aby to nebolo iba nudné rokovanie za okrúhlym stolom,“ dodal k téme summitu v relácii Robert Fico. Summit je podľa premiéra vynikajúca príležitosť pre prezentáciu Bratislavy, Slovenska. Okrem rokovania na Bratislavskom hrade navštívia jeho účastníci aj múzeum moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave na vodnom diele v Čunove.

K téme spolupráce EÚ s Tureckom po zmarenom pokuse o puč z 15. júla a následnom zatýkaní oponentov vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana konštatoval premiér, že Turecko je krajina, ktorá je momentálne životne dôležitá pre EÚ a v prípade migrácie EÚ ťahá za kratší koniec. Ak by zlyhalo rokovanie s Tureckom, tak nie sme pripravení situáciu zvládnuť. „Nikdy som nevnímal svet čierno-bielo,“ upozornil Robert Fico, ktorý z toho dôvodu vyzýva na rozvahu pri vyslovovaní názorov o Turecku.

„Hovoríme o rokoch ďalších a ďalších diskusií s Tureckom pokiaľ ide o približovanie sa Európskej únii,“ myslí si Fico. Upozornil, že v migračnej vlne existuje aj druhá nárazníková zóna, ktorá sa týka Macedónska a Bulharska, a Fico predpokladá, že na Bratislavskom summite lídrov EÚ „padne politické rozhodnutie o významnej pomoci Bulharsku, pokiaľ ide o ochranu hraníc“.