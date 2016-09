SaS: O zneužívanie dievčat v polepšovni v Galante sa zaujíma i Kiska

Poslankyňa celý prípad znásilnenia neplnoletého 14-ročného dievča zverejnila v piatok 9. septembra večer na základe listinných dôkazov – trestných oznámení, lekárskych nálezov a písomných výpovedí ďalších svedkov na svojom blogu Denníka N. V tomto centre boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Blahová odmietla zverejniť mená útočníkov, údajne dvoch zamestnancov zariadenia – jedného už bývalého, a aj obetí. Obete chce chrániť a zároveň nechce vyvolať lynčovanie možných páchateľov. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu.

Trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová povedala, že polícia v minulosti prijala v súvislosti s prípadom dve trestné oznámenia. Jedno už zastavila a dozorujúci prokurátor v ňom postup polície nespochybnil. V druhom prípade prijala trestné oznámenie galantská polícia. Išlo o oznámenie skutku, ktorý sa nestal v zariadení, ale na inom mieste a trestné oznámenie preto postúpila galantská polícia miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu polície. Polícia podľa Linkešovej dostala v týchto dňoch aj tretie oznámenie, situáciu preveruje a aby nebolo vyšetrovanie zmarené, poskytne bližšie informácie až neskôr.

Matka údajne znásilnenej dcéry podľa poslankyne Blahovej podala tri trestné oznámenia na generálnej prokuratúre a okresnom riaditeľstve policajného zboru, podala podnet na prešetrenie činnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v úlohe kolízneho opatrovníka, podala návrh na okresný súd na nariadenie neodkladného opatrenia o zrušení výchovného opatrenia, teda aby jej dieťa okamžite prerušilo pobyt v zariadení. Ďalej matka podala sťažnosť na ministerstvo práce a podnet na prešetrenie situácie v resocializačnom zariadení. Podala podnet i komisárke pre deti a svoj podnet poslala aj do NR SR na výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ozvala sa tiež médiám. K žiadnej promptnej reakcii to do dneška neviedlo.

Ako médiá informovala Natália Blahová, dievča malo tento týždeň absolvovať kontrolu u obvodného lekára, no matke ju odmietli prepustiť." Je evidentné, že všetky dostupné a zákonné prostriedky na ochranu dieťaťa zlyhávajú, prípadne reakcia týchto orgánov nie je dostatočne promptná. Vyzývame preto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ministra školstva Petra Plavčana a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby prostredníctvom svojich rezortov okamžite do situácie zasiahli, neodkladne začali šetrenie v tomto zariadení a vyvodili dôsledky voči konkrétnym zodpovedným osobám.

Rovnako vyzývam dozorujúceho prokurátora, aby vstúpil do konania, prešetril tento prípad s ohľadom na chránenie záujmov maloletých detí. Vyzývam rovnako okresný súd, aby vo veci neodkladného opatrenia rozhodol čo najskôr," povedala Blahová na brífingu. Pripomenula, že ide o ochranu života a zdravia maloletých detí a v takto prípade je podľa zákona nutné konať neodkladne. Výzvu adresuje všetkým menovaným aj písomne.

Ako sa píše na blogu, zariadenie údajne prípad zatajovalo, bránilo matke navštíviť dcéru, ktorá sa do polepšovne musela vrátiť. Podľa rozhodnutia súdu tam totiž musela byť ešte tri mesiace. Prípad znásilnenej 14-ročnej dievčiny jej matka ohlásila aj na súd. Súd o žiadosti zrušiť nariadený pobyt v resocializačnom zariadení, o ktorý súd pred tým požiadala údajne samotná matka, podľa poslankyne Blahovej doteraz nerozhodol. Matka dievča dala do polepšovne po porade so sociálnou pracovníčkou s cieľom ochrániť ho pred fajčením marihuany.

To, že ju v centre znásilnili, údajne zistila až po pár mesiacoch, keď dcéra prišla domov na Vianoce. "Keď nastal posviatočný kľud, mama zašla za dcérou do jej izby, že sa spolu porozprávajú, vysvetlia si veci, ktoré ich trápia. Na posteli našla uplakanú dcéru. Myslela si, že sa trápi tým, že dlho nebola doma, že sa musí vrátiť. Keď sa ju snažila utešiť, Natália jej s vypätím síl a cez vzlyky začala rozprávať o tom, ako ju v zariadení zneužil terapeut,“ popisuje celú situáciu poslankyňa Natália Blahová vo svojom blogu.

Matka podľa blogu situáciu hneď riešila s riaditeľom zariadenia, ten ju uhovoril, aby nepodávala trestné oznámenie a že všetko dajú do poriadku a terapeuta prepustia. Keď sa neskôr rozhodla dcéru navštíviť, povedali jej, že dcéra má zakázané návštevy, lebo je chorá. Matka však zákaz porušila a našla dcéru na izbe polonahú ležať na zemi v horúčke.

Gynekologické vyšetrenie potvrdilo „na genitáliách zranenia, ktoré sú spôsobené pohlavným stykom, vnútorné poškodenia na maternici, ktoré budú mať trvalé následky,“ píše poslankyňa NR SR. Napriek odporu zariadenia matka odviezla dievča do nemocnice, kde zistili, že má dve pohlavne prenosné choroby. „Všeobecný lekár konštatoval veľmi zlé výsledky z krvného obrazu. Matka s dcérou vyhľadala aj pomoc psychiatra. Dievčaťu vypísal dlhodobú PN až do odvolania,“ opisuje situáciu Blahová. Z reedukačného centra údajne chceli, aby sa dievča vrátilo.

Matka sa snažila zrušiť rozhodnutie súdu o pobyte dcéry v polepšovni. Súd však podľa blogu Blahovej doteraz nerozhodol. Dcéra bola doma, liečila sa, spravila prijímačky na strednú školu, až sa po roku pohádala s matkou a ušla z domu. Matka to ohlásila polícii, ktorá dievča našla a nahlásila to sociálnej pracovníčke, ktorá na prípad dohliadala. Bez toho, aby pracovníčka informovala matku, dievča dali späť do ústavu.

„Odvtedy matka nemá so svojou dcérou žiaden kontakt. Jej dcéra má zakázané návštevy a cez bránu k nej nikoho nepustia. Resocializačné stredisko neposkytuje matke žiadne informácie a odmieta s ňou komunikovať. Rovnako s matkou odmieta komunikovať aj poverená pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR),“ píše Blahová. „Pred dvoma týždňami ju prvý raz po dvoch mesiacoch len náhodou zazrela, keď sa snažila k nej opäť dostať. Natália znovu vyzerala v zlom zdravotnom stave,“ píše v blogu, podľa ktorého je podobných prípadov znásilnení, fyzických a verbálnych útokov v resocializačnom zariadení viac.