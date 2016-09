Číž: V parlamente nastúpila politika konfrontácie, treba zmeniť rokovací poriadok

„Richard Sulík povedal, že nám urobia z vládnutia peklo. Pritom už z minulého volebného obdobia máme nebývalé veci. Fyzické napadnutie poslancov. Udalosť s Alojzom Hlinom je známa, že zvalil poslanca na zem. Náš poslanec vynášal hanlivú figurínu Roberta Fica a vrhol sa na neho Jozef Viskupič. Máme pokus o hádzanie stoličky z balkóna,“ povedal Číž. Zároveň pripomenul tiež ako poslanec Hlina nepustil poslancov na hlasovanie. „To sú nenáležité veci,“ povedal Číž.

Číž tvrdí, že rokovací poriadok treba zmeniť pre prípad vážnej krízy, keď poslanci odmietajú rešpektovať zákon. „Aj teraz už poslanci Ľubomír Galko, Igor Matovič a Jozef Viskupič vyhlásili, že nebudú rešpektovať nový Rokovací poriadok. To znamená, že nebudú dodržiavať zákon. Mal by o tom rokovať Mandátový a imunitný výbor, ktorý by mal zistiť, či sú to vážne mienené slová. Ak sú, mal by to výbor riešiť,“ zdôraznil.

Čížovi však v návrhu nového rokovacieho poriadku chýba zriadenie parlamentnej stráže. „Nemáme doriešené, keď poslanci odmietnu rešpektovať predsedajúceho. Nastáva neriešiteľná situácia. Riešením by bolo zriadenie parlamentnej polície,“ povedal s tým, že aj teraz existovalo právo predsedajúceho vykázať poslanca zo sály. „Je to nevyhnutné. Už len existencia takej stráže bude dostatočne silná na to, aby poslanci nerobili bodrel,“ vyhlásil.

Podľa Číža v parlamente došlo k zmene politiky. „Vláda bežne predkladá 20 návrhov zákonov, kým opozícia 60 až 80. Tie však neprechádzajú pripomienkovým konaním. Ten pomer je neúnosný. Tým sa narúšajú aj štandardné princípy fungovania parlamentu,“ uviedol.

Nielen menšina, ale aj väčšina v parlamente by mala mať podľa Číža svoje práva. Väčšina ich potrebuje lebo spravuje štát. Nový rokovací poriadok inicioval predseda NR SR Andrej Danko. Poslanci o ňom v prvom čítaní začali hlasovať tento týždeň. V pondelok budú v rozprave pokračovať.