Za zvýšenie koncesií SNS nezahlasuje, tvrdí Danko

Táto téma podľa neho ukazuje, že aj napriek tomu, že existuje vládna koalícia, každá strana si stojí za svojim. „Chcem, aby táto vláda brala ľuďom z peňaženky, keď už to bude posledné riešenie. Máme dostatočné ekonomické úspechy, opakovane to zaznieva aj z úst predsedu vlády,“ spomenul s tým, že nie je ľahké ťahať niečo v kultúre, keď tam nemá svojho ministra.

„Garantujem, že nájdeme racionálne riešenie. To, že ma pán Maďarič dostal do situácie, že som musel reagovať a že som povedal, že pre mňa je už zvyšovanie poplatkov osobná a principiálna vec, tak to je pravda,“ poznamenal predseda parlamentu. Ako ďalej v televíznej relácii informoval, pomôcť by chcel aj iným slovenským menším televíziám, ktoré tiež napĺňajú verejnoprávny charakter.

„Nie je na mieste, aby len Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) mali zmluvu so štátom o naplnení verejnoprávneho charakteru,“ spomenul a dodal, že na Slovensku sú i lokálne televízie, ktoré ľudí informujú napríklad počas komunálnych volieb. „Pozerajme na všetky televízie, nie iba na RTVS,“ zdôraznil Danko s tým, že zvyšovať koncesionárske poplatky najmä ľuďom v regiónoch nie je na mieste.

K téme zvyšovania koncesionárskych poplatkov premiér Robert Fico dnes v relácii povedal, že minister kultúry Marek Maďarič postupoval podľa toho, čo bolo v programovom vyhlásení vlády a prišiel s návrhom, ako by on postupoval pri zvyšovaní kvality RTVS. Minister má preto podľa Fica plnú dôveru, pretože postupoval podľa programového vyhlásenia vlády.

„Má dôveru aj v ďalších projektoch, ktoré pripravuje,“ doplnil Fico s tým, že sa ukázalo, že i napriek tomu, že je to v programovom vyhlásení vlády, nenašlo to podporu v celej vládnej koalícii. „Keby ste sa mňa opýtali, budem na Slovenskú televíziu veľmi tvrdý, pretože má veľmi ďaleko od verejnoprávnosti a od objektivity,“ vyhlásil predseda vlády.

"Ak nepríde zo strany SNS nejaký námet, čo predseda strany Andrej Danko avizuje, že nepríde, tak my musíme prísť s niečím iným. Budeme sa baviť o niečom inom a tých možností je pomerne veľa,“ poznamenal Robert Fico s tým, že to však nie je téma, ktorá hýbe štátom. „Momentálne zostávajú koncesionárske poplatky tak, ako sú,“ ukončil.