Školstvo pre súčasnú vládu nie je prioritou, tvrdí Remišová

„Začíname školský rok so starými známymi problémami. Máme tu štrajkujúcich učiteľov, ktorí nie sú spokojní a keď začnem od tých najmenších detí, opäť tu máme niekoľko rodičov, ktorí v škôlke pre svoje dieťa nedostali miesto. A vláda nám hovorí, že potrebuje rok, dva na to, aby tieto kapacity dobudovali,“ zhrnula.

„Nie je to však problém, ktorý by sme tu mali včera, hovoríme o tom už desať rokov a stále začíname školský rok s tými istými problémami,“ doplnila. To, že to nie je pre vláda prioritou, podľa nej nasvedčovali aj hádky okolo peňazí. „Ak by bolo školstvo skutočne prioritou, tak by sa pán minister priam na kolenách nemusel doprosovať zvýšenia rozpočtu do školstva,“ pripomenula.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Eva Smolíková (SNS) v relácii spomenula, že je otázkou, či zvýšenie peňazí do školstva bude krok k tomu, že budú výsledky v školstve lepšie.

„Máme odhady ako to dopadne tento rok a nevyzerá to ružovo. Preto si dávame otázku: Je potom zo strany pedagógov zabezpečené všetko to, aby naše deti boli lepšie?“ pýtala sa. Ako ďalej informovala, zmeny nestačí robiť len v spoločnosti a systéme, ale urobiť ich treba aj s priamymi aktérmi vzdelávania, ktorými sú okrem deti i učitelia.

„Motiváciou je lepšie finančné ohodnotenie. Ale sú tam aj ďalšie veci ako napríklad prostredie, ktoré treba zmeniť. Nemôžeme len povedať, toto nám dajte, my musíme ponúknuť, čo za to urobíme,“ dodala Smolíková.

„V prvom rade musí mať človek záujem o túto prácu, musí chcieť pracovať v školstve. Mal by mať tiež osobnostné a psychologické predpoklady. A musí byť i motivovaný a to sme zas pri otázke peňazí,“ doplnila a poznamenala, že na to množstvo študentov na vysokých pedagogických školách na Slovensku nemáme toľko odborníkov, koľko by sme potrebovali.

Aj tu musí nastať podľa nej zmena a to všetko je v tých tézach národného programu, s ktorými má minister školstva Peter Plavčan (SNS) prísť do konca tohto roka. Smolíková povedala, že v nej kladú dôraz na žiaka a na potreby spoločnosti, aby študenti vedeli našu spoločnosť ďalej rozvíjať.

Remišová v relácii podotkla, že minister by sa mal na školstvo pozrieť ako na celoživotný proces. Rezort by mal podľa nej okamžite reagovať na to, že v súčasnosti veľa vecí funguje cez internet a starší ľudia to nevedia. „Mali by naučiť ľudí učiť sa,“ ukončila.