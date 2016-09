Pre Danka je OĽaNO sekta a 'pánovi M.' odporúča kazajku

„Naučil som sa Igora Matoviča ignorovať,“ zdôraznil Danko s dodatkom, že je mu jedno, čo o ňom aj s kolegom z SaS Richardom Sulíkom vravia, pretože mieni robiť len to, čo sľúbil voličom.

Pripomenul, že OĽaNO, ktorá má iba štyroch členov, dostala od štátu za volebný výsledok milióny eur. Pritom v jej prípade nejde podľa neho o žiadnu skutočnú stranu, len o „sektu“, a sám jej vodca vôbec nemá záujem seriózne prevziať zodpovednosť za riadenie štátu.

Šéf národniarov takto reagoval na ustavičné Matovičove ataky voči jeho osobe v súvislosti s pripravovanou novelou rokovacieho poriadku parlamentu a s etickým kódexom poslanca. Danko vysvetlil, že nejde o žiadny „Lex Matovič“, namierený práve voči opozičnému poslancovi.

Podľa neho si dokument jednoducho po rokoch spoločenského vývoja vyžaduje novelizáciu. Lenže takisto, ako odmieta, aby mu niekto v parlamentnej sále „jedol rezeň“ či chodil oblečený nedôstojne svojmu postaveniu, rozumné úpravy predloženého návrhu neodmietne. „Iba hlupák nemení názory,“ skonštatoval Danko.

Premiér Robert Fico. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Premiér Robert Fico ako ďalší účastník debaty v TA3 sa zase vyjadril k svojmu prípadnému sťahovaniu z bytu v komplexe Bonaparte, pred ktorým opozícia na čele s Matovičom po celé leto organizovala protesty. Zopakoval, že z titulu funkcie má nárok na štátom platený reprezentačný byt, no napriek tomu si prenájom v Bonapare hradí sám, má naň riadnu nájomnú zmluvu na svoje meno.

Keďže ho využíva aj na pracovné účely, pripustil, že momentálne preto rieši aj bytovú otázku svojej rodiny a zvažuje výstavbu vlastného „štandardného“ rodinného domu. K lokalite, kde by mal stáť, či uvažovanej cene sa však nevyjadril.

Fico znovu odpovedal aj na otázky okolo svojej politickej budúcnosti. Z politiky, ktorá ho, ako uviedol, stále baví, odísť ešte nemieni, a pokiaľ bude o jeho služby záujem, má ambíciu vyhrať aj ďalšie parlamentné voľby. Cíti tiež zodpovednosť, aby trojkoalícia do najbližších volieb fungovala a dokázala sa vysporiadať s „bláznami a polobláznami“ zo súčasnej opozície.

„Je to normálne, že ľudia sú už zo mňa unavení,“ pripustil však vzápätí. Dodal, že po štyroch volebných víťazstvách Smeru už vníma isté „oslobodenie“ a chápe, že všetci politici sú nahraditeľní. No sociálna demokracia podľa neho musí prežiť bez ohľadu na to, či bude súčasťou budúcej vlády, alebo nie.

V diskusii sa hovorilo aj o koaličnom spore okolo koncesionárskych poplatkov. Danko zopakoval, že SNS za ich zvýšenie rozhodne nebude hlasovať. „Chcem, aby táto vláda brala ľuďom z peňaženky, až keď to už bude posledné riešenie,“ povedal.

Podľa neho to v žiadnom prípade neznamená, že SNS chce získať kreslo ministra kultúry a „ovládnuť“ verejnoprávnu RTVS. Naopak, považuje za prirodzené, že názory na niektoré riešenia sú v koalícii rôzne, to však neznamená, že jej členovia nedokážu nájsť názorové prieniky a dospieť ku kompromisu.

Fico Dankov postoj podporil. Pripomenul síce, že skvalitňovanie vysielania RTVS je zahrnuté do vládneho programového vyhlásenia, a kým Smer ako člen koalície vidí možnosť naplnenia tohto cieľa vo zvýšení poplatkov, národniari zatiaľ žiadny zámer nepredložili.

„Ak nepríde zo strany SNS nejaký námet – čo predseda strany Andrej Danko avizuje, že nepríde – tak my musíme prísť s niečím iným. Budeme sa baviť o niečom inom a tých možností je pomerne veľa,“ poznamenal Fico. A uzavrel, že "momentálne zostávajú koncesionárske poplatky tak, ako sú“.

Prezident Andrej Kiska. Autor: Pravda, Ivan Majersky

Hosťom debaty bol aj prezident Andrej Kiska. Podľa neho by prvoradou úlohou súčasnej vlády malo byť prinavrátenie dôvery ľudí v štát. Občan totiž podľa neho citlivo vníma nefungujúce zdravotníctvo, školstvo či súdnictvo. A takisto korupciu, kde podľa hlavy štátu „ryba smrdí od hlavy“. Zdôraznil, že občan nesmie mať pocit, že štát ho akceptuje akurát ako platcu daní, no v momente, ak niečo od štátu požaduje, stáva sa jeho nepriateľom.

Podľa politológa Michala Horského takto len Kiska „v duchu tradícií“ pomenoval základné problémy krajiny, no konfrontácii vládnej koalície a opozície sa vyhol. „Naopak, Danko popri silných slovách o Matovičovi zároveň ponúkol voličovi presnú politologickú analýzu jeho účinkovania na politickej scéne. Jasne pomenoval, že šéfovi OĽaNO nejde o alternatívu k súčasnej politike, ba ani o politiku ako takú, len o vlastný marketing. Už dávno mali jeho konanie takto vyhodnotiť aj iní,“ uviedol.

Fico zase podľa politológa zvolil v debate zmierlivý tón a namiesto politickej podpory ministrovi vnútra Kaliňákovi v kauze Bonaparte oznámil, že sa z objektu vysťahuje. „A napokon predviedol aj rétorické majstrovstvo, keď v téme koncesií zároveň vyjadril podporu tak svojmu ministrovi kultúry, ako aj predsedovi SNS Dankovi,“ uzavrel Horský.