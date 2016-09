Pri razii v okolí Rimavskej Soboty zatkli vyše 30 ľudí

Polícia zatkla 31 ľudí, ktorí mali pri podvodoch s eurofondmi pripraviť štát najmenej o jeden a pol milióna eur.

Pri policajnej razii zasahovalo 66 policajtov. Medzi zadržanými sú starostovia, obecní poslanci a tiež jeden podnikateľ. Hovorkyňa Policajného zboru Denisa Baloghová potvrdila zásah a zadržanie ľudí. „Policajti zadržali 31 osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,“ povedala. Peniaze na údajne predražený kamerový systém mali ísť z eurofondov.

Vyšetrovateľ už obvinil tri osoby, ich počet však nemusí byť konečný. Policajti zasahovali v obciach Chanava, Drňa, Lenártovce, Dechtáre, Širkovce, Blhovce či Šimonovce. Kto sú dosiaľ tri obvinené osoby, však zatiaľ konkretizovať od­mietla, vzhľadom na priebeh vyšetrovania. V prípade siedmich starostov ide o troch nezávislých, ďalší sú nominantmi rôznych koalícií SMK, Smeru, SDKÚ a Mostu-Híd.

Starosta obce Chanava Ludevít Czókoly (nezávislý) odmietol pre Pravdu čokoľvek komentovať. „Nehnevajte sa, teraz nie,“ povedal a zložil. Podobne reagoval aj starosta Drne Endre Vincze (Most-Híd): „Teraz reagovať nebudem. Zavolajte na budúci týždeň.“

Vlani na jar Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu pre obce, ktoré mohli požiadať o investície do technickej infraštruktúry súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch. Tie mohli na kamerový systém získať z eurofondov dotáciu do výšky až sto percent.

Súčasťou výzvy bolo, že pri podaní projektov sa už museli preukázať zrealizovaným verejným obstarávaním na vybudovanie kamerového systému. Obce mohli získať dotáciu od 10-tisíc do 200-tisíc eur. Na tento nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka bolo vyhradených 6-miliónov eur.