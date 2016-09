Plavčan podporuje hľadanie talentu v každom dieťati

SITA |

V každom dieťati a mladom človeku treba hľadať talent a rozvíjať ho. Môže to byť to hlavné, s čím sa človek presadí v živote. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o podpore a rozvoji talentu to povedal minister školstva Peter Plavčan.