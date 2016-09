Rokovací poriadok brzdí rokovanie poslancov

Opoziční poslanci sa zhodujú v názore, že maximálny rečnícky čas stanovený na 20 minút by mal platiť rovnako pre poslancov ako aj vládnych predstaviteľov. „Zákon potiera základ citu pre spravodlivosť. Ľudia vnímajú, že sú tu ľudia rovní a rovnejší. Vedenie parlamentu nebude podľa zákona ničím obmedzené a mne to vadí. Je tu narušená elementárna spravodlivosť. Každý človek by mal vedieť vyjadriť myšlienku za 20 minút,“ povedal poslanec z Hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že maximálny čas nie je problém, pokiaľ ho budú musieť rešpektovať všetci rovnako.

Podľa Anny Zemanovej z SaS zákon aj dnes umožňuje v niektorých prípadoch dohodnúť si maximálny čas vystúpenia poslancov. Domnieva sa, že na dosiahnutie slušného správania sa poslancov celkom stačí upraviť Etický kódex.

Podľa Veroniky Remišovej z OľaNO-NOVA „novela rokovacieho poriadku nerieši problém ľudí, rieši len mocenské ambície predsedu SNS“. „Nie je náhoda, že návrh rokovacieho poriadku prichádza v čase, keď sa vládna koalícia nevie vyrovnať so vzťahmi svojho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) s človekom podozrivým z daňových podvodov,“ povedala Remišová.

„Andrej Danko je predsedom len koaličných poslancov. Opozičným poslancom vypína mikrofóny a od zvolenia do funkcie ich len znevažuje a nadáva im. O podobnosti s inými krajinami sa v jeho prípade nedá hovoriť,“ dodala.

Podľa nej zákaz nahrávania či fotografovania v rokovacej sále je obmedzenie práva občanov na informácie. Poslanec Miroslav Číž za Smer-SD povedal, že prejav Remišovej bol „hlboko nekorektný“.

Pondelková schôdza Národnej rady SR sa skončila rozpravou k návrhu zákona o rokovacom poriadku, poslanci však v diskusii budú pokračovať v utorok ráno.