Akčný plán rozvoja aj pre okres Revúca

SITA |

Návrh akčného plánu rozvoja okresu Revúca do roku 2020, ktorý bude v utorok vláda schvaľovať na svojej 25. schôdzi v Revúcej, počíta s finančnou investíciou 61 miliónov eur. Verejné zdroje by mali predstavovať 37 miliónov a ostatné 24 miliónov. Formou regionálneho príspevku by mal okres dostať ďalších 3,8 milióna eur. Z tohto 500-tisíc eur ešte do konca tohto roku.