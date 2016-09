Danko zaútočil na Matoviča, že nemal v detstve dostatok lásky

„Urobil som poriadok s ľuďmi, ako bol Slota,“ povedal Danko s tým, že taký poriadok urobí aj v parlamente. Na úvod svojho prejavu Danko povedal, že rozdiel medzi opozičnými a koaličnými poslancami je v slovníku, akým sa v sále vyjadrujú. „V mene poslancov NR SR koalície dávam odkaz, že všetci vyvrheli budú potrestaní. Často zneužívate deti, vaše mítingy spôsobili skrvavenie ľudí, jeden z vás vyfackal človeka. Čo by ste povedali Dankovi, keby po mítingu ostala skrvavená žena?“ adresoval opozičným stranám OĽaNO a SaS šéf NR SR. Ako povedal, on sa snaží SNS dostať hore. Skritizoval, že opozícia sú zhluky náhodných ľudí.

Plénum plné hulvátov

Igor Matovič, poslanec NR SR z OĽaNO počas jeho slov vykrikoval v sále a Danko sa mu smial. Danko dodal, že v pléne sú opoziční hulváti, ktorí sa vyhrážajú kolegom a vyšetrovateľom. „Mam toho plné zuby, urážok, tlačoviek ku všetkému, nech koná systém, ale na to musí nejaký vôbec fungovať. Skúsme racionálne hovoriť o rokovacom poriadku, ktorý vznikol na základe mojej iniciatívy a v spolupráci s ľuďmi, ktorí tu 20 rokov pracujú,“ povedal vo svojom vystúpení.

„Sami hovoríte, že nie sme hrdí, odborní, slušní, ale pozrite, ako vy vystupujete,“ adresoval opozícii. „Zneužívate deti, kauzy, aby ste upútavali. Dnes, keď NR SR potrebuje prijímať zákony a vás v SaS ide roztrhnúť, že pomôžeme napríklad kúpeľníctvu, že sa so Smerom dohodneme pri strategických otázkach. Ja sa nebojím o to, či som tu alebo nie. Ja som len rád po tých ťažkých časoch, ktoré som prežil, že ľudia nám dávajú silu a povzbudzujú nás,“ povedal. Dodal, že opozícia blokuje rokovania, že nedovoľuje svojimi teátrami rokovať.

K rokovaciemu poriadku povedal, že si je vedomý, že neodstráni všetky problémy z parlamentu. „Sme v prvom čítaní, je možnosť a prosím opozíciu, aby osobne neurážala politickú stranu SNS, lebo sa snažím robiť poriadok. Niektorým poslancom aj kebyže dáme putá, nepomôže nič, ale nech ich hodnotí verejnosť a volič,“ vyhlásil. Danko dodal, že na rozdiel od opozície SNS dokázala potlačiť svoje ego a niektoré programové veci a spojila sa do vládnej koalície. „Rokovací poriadok nie je v rozpore so žiadnymi ustanoveniami,“ dodal. „Verím, že rokovací poriadok prinesie zmenu a že naša politika vás vytlačí z NR SR a že ďalšie volebné obdobie tu nebudete,“ ukončil svoje vystúpenie smerom k opozícii Danko.

Matovič bude Dankovi už len tykať

Líder OĽaNO Igor Matovič bude predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi už len tykať, pretože nie je hodný, aby mu vykal. „Povedať, možno keby ho otec nebil, v priamom prenose v televízii je podlosť, pretože viac ako 20 rokov nemám otca, pretože zomrel na rakovinu. Je to obrovská podlosť. Alebo nemať dostatok lásky v detstve. Je mi ľúto, že Matovič nemal detskú izbu. Zrejme hovoríš o sebe. To sa nehanbíš? Tvoj otec je mečiarovský privatizér a ty si mu pri tom pomáhal. Vytunelovali ste 52 miliónov korún. Okradli ste vlastných zamestnancov,“ reagoval Matovič na prejav Danka.

Viacerí opoziční poslanci Danka vyzvali, aby sa Matovičovi ospravedlnil. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár sa Matovičovi ospravedlnil miesto neho. „Igor, ospravedlňujem sa ti za predsedu NR SR. Chcem sa ospravedlniť všetkým občanom, našim voličom. Ja sa za nás všetkých hanbím,“ vyhlásil Kollár. Podľa Jozefa Viskupiča (OĽaNO) nedá sa hlbšie preraziť dno diskusie, ako to urobil Danko. „Zaútočili ste na konkrétneho poslanca otcom a deťmi, čo je žumpa. Demaskovali ste sa. Neviete viesť diskusiu na odbornej báze,“ povedal s tým, že opoziční poslanci neblokujú žiadne iniciatívy SNS, ako to tvrdil v prejave Danko, pretože SNS za šesť mesiacov neprišla s ničím, iba s týmto paškvilom.

Medzi priamosťou a slušnosťou je rozdiel

Danko v prejave kritizoval poslankyňu za SaS Janu Cigánikovú, ktorá v rokovacej sále použila výraz „prešťal“. „Nemýľte si priamosť s neslušnosťou, ale aspoň nekryjem zlodejov. Keby ste boli s nami, vo vláde zlodejov nemusíte kryť, ale zatvárali by sme ich,“ odpovedala mu. Erika Jurinová (OĽaNO) označila Dankov prejav za nečestný, neodborný, a nebol ani hrdý. „Bol úbohý. K Pavlovi Paškovi mali všetci rešpekt. Vy ste len potvrdili obavy, že sa bojíte, že vám bude Matovič vykrikovať,“ uviedla. Milan Laurenčík (SaS) povedal, že bývalý predseda SNS Ján Slota vystupoval pod vplyvom alkoholu a nevie, pod čoho vplyvom je Danko, ale pripomína mu Slotu.

Richard Vašečka (OĽaNO) označil Dankov prejav za absolútnu neslušnosť. „Zásadne si pletiete etiketu a imidž so slušnosťou a morálkou. To, čo ste predviedli, bolo neslušné, nemorálne a podlé voči Matovičovi i mne. Interpretovali ste rozhovor podľa seba (Danko povedal, že Vašečka v súkromnom rozhovore kritizoval vystupovanie Matoviča – poznámka SITA). Moje spôsoby sú iné ako Matoviča, ale ciele sú spoločné,“ vyhlásil Vašečka s tým, že Dankovi odpúšťa. Daniel Lipšic (OĽaNO) si myslel, že najhorším predsedom parlamentu bol Pavol Paška. „Vy ste to dno prekročili. Najväčšie podlezenie slušnosti je útok na rodinu a najbližších, ktorí sa nemôže brániť, lebo sú mŕtvi,“ uviedol.

Poslanci budú reagovať na Dankov prejav faktickými poznámkami aj po obedňajšej prestávke ktorá sa skončí o 14:00.