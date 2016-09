Vláda schválila zmeny v Bezpečnostnej a Obrannej stratégii SR

SITA |

Pracovné návrhy novej Bezpečnostnej stratégie a Obrannej stratégie SR budú pripravené do konca tohto roka. Do apríla budúceho roka by mali byť v takej podobe, aby boli predložené do pripomienkového konania. Tieto dokumenty, ktoré by mali reflektovať zmenenú bezpečnostnú situáciu, by mala mať vláda na stole najneskôr na budúci rok v júni a následne po schválení poputujú na prerokovanie a schválenie do Národnej rady SR.