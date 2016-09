Kontrola mlčí o zneužívaní chovankyne, do Galanty prišiel aj Tomi Kid

Za svojím zverencom prišiel do strediska profesionálny boxer Tomi Kid Kovács.

Do zariadenia nastúpila hĺbková kontrola v utorok krátko popoludní. Päťčlennú skupinu viedol riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Karol Molin. Zástupcovia ministerstva práce, ústredia práce a komory sociálnych pracovníkov sa viackrát presunuli z jednej budovy do druhej, no bez komentára.

„V priebehu kontroly sa nemôžeme k zisteniam vyjadrovať, urobíme tak až po jej skončení,“ povedal Molin. Podľa našich informácií preverovali dokumentáciu. Pri odchode sa však nezdalo, že by niečo brali so sebou. Ako dlho bude kontrola trvať, podľa Molina závisí od samotných zistení.

„Akreditáciu môžeme odobrať len na základe výsledkov kontroly,“ reagoval Molin s tým, že dôvodov na odňatie je viac.

Stanovisko neposkytol ani riaditeľ zariadenia Peter Tománek. Pri presune z jednej budovy do druhej so psom v ruke len prosil novinárov, aby doňho nedrgali a aby neblokovali bránu nohou.

Do zariadenia zavítal počas kontroly profesionálny boxer Tomi Kid Kovács. „Prišiel som sem za svojím zverencom. Počas víkendu nás čaká zápas, na ktorý sa pripravujeme,“ povedal. Zariadenie ho oslovilo v januári minulého roka a mal odtiaľ dvoch zverencov.

Jeden je ešte stále v Galante, druhý bol presunutý inam. „Chlapec odtiaľto je bývalý narkoman. Dnes je čistý, študuje, brigáduje a aktívne športuje,“ povedal profesionálny boxer. Chlapec sa mu nikdy nezveril, že by s ním v zariadení zle zaobchádzali.