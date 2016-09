Natália z Čistého dňa je v resocializačnom centre na strednom Slovensku

Natáliu, ktorú mal zhruba pred dvoma rokmi znásilniť terapeut galantského ústavu Čistý deň, na základe rozhodnutia súdu dočasne ubytovali do iného resocializačného centra na strednom Slovensku. Podľa nariadenia súdu by v ňom mala zostať do pondelka 19. septembra.