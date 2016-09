Summit EÚ: Kolóny v Bratislave môžu zmierniť dovolenky a zatvorené školy

Na plavbu loďou sa totiž vydá 27 európskych prezidentov a premiérov. Dopravní analytici odporúčajú radšej nesadať do auta, prípadne si cestu starostlivo naplánovať aj s časovou rezervou. Situáciu by mala odľahčiť v Bratislave mestská hromadná a regionálna doprava, ktorá bude v piatok zadarmo. Zatvorené zostanú aj viaceré základné a stredné školy po odporúčaní ministerstva školstva. Summit si vyžiada najväčšie bezpečnostné a dopravné obmedzenia v histórii, budú ešte väčšie ako počas stretnutia amerického prezidenta Georgea Busha a ruskej hlavy štátu Vladimira Putina v roku 2005.

Polícia už vopred upozornila vodičov na časové straty. „Odporúčame, aby v uvedený deň minimalizovali svoj pohyb autami po Bratislave, resp. vyhli sa kritickým úsekom,“ uviedlo ministerstvo vnútra. Dopravný analytik Ján Bazovský hovorí, že Bratislava má nevýhodu, pretože jej chýba alternatívna doprava, či už metro, alebo hustejšia sieť električiek. „Keďže sú dopravné obmedzenia včas avizované, vodiči si môžu svoj harmonogram prispôsobiť tomu, aby nevznikali zápchy. Tiež totiž vznikajú práve vtedy, keď vodiči nemajú prehľad o doprave napríklad pri vzniku dopravnej nehody,“ povedal Bazovský s tým, že polícia bude na situáciu operatívne reagovať.

Už od rána od ôsmej do desiatej sa uzatvorí diaľničný obchvat mesta pri presune zahraničných delegácií z Letiska M. R. Štefánika na Bratislavský hrad. Počas prejazdu nebude pre verejnosť prístupná diaľnica D1 v smere od Zlatých pieskov po Most SNP. Rovnaké obmedzenie bude ďalej v smere z Petržalky, zo Staromestskej ulice do mesta na Palisády až po Bratislavský hrad.

Polícia premávku z diaľnice D1 pre osobnú dopravu presmeruje cez mesto na Seneckú cestu, Rožňavskú ul., Trnavskú ulicu, respektíve Vajnorskú. Ľudia, ktorí sa rozhodnú predsa len ísť do Bratislavy, majú k dispozícii trasy cez Senec a Pezinok.



Dopravné obmedzenia počas summitu Diaľnica D1 od bude v piatok 16. septembra uzatvorená od 8. do 10. h v smere od Zlatých pieskov po Most SNP (aj výjazdy na diaľnicu z Galvaniho, Gagarinovej a Bajkalskej ul.), ďalej Einsteinova ul., Most SNP v smere z Petržalky, Staromestská ul. smerom do mesta, na Hodžovo nám., a ul. Palisády v oboch smeroch až po Bratislavský hrad. V tomto čase nebude možný ani príchod (odchod) z bratislavského letiska, nakoľko bude uzatvorená aj Ivanská cesta v oboch smeroch od OC Avion.

Premávka z diaľnice D1 bude od Zlatých pieskov pre osobnú dopravu presmerovaná cez mesto na Seneckú cestu, Rožňavskú ul., Trnavskú cestu, resp. Vajnorskú ul. Nákladná doprava bude odstavená na diaľnici v pravom jazdnom pruhu, resp. púšťaná cez mesto podľa aktuálnej dopravnej situácie.

Pre vodičov smerujúcich do Bratislavy v čase od 8. do 10. h sa odporúča využiť aj komunikácie cez Senec, resp. Pezinok. Vodiči smerujúci z Petržalky do mesta môžu okrem Mosta SNP využiť ostatné bratislavské mosty.

V čase medzi 13. až 14. h sa úplne uzatvorí ulica Palisády od Hradu, Hodžovho nám., Staromestskej ul. od zjazdu z Mosta SNP na Rázusovo nábr. cez Vajanského nábr. až po Šafárikovo nám. (odklon dopravy bude v križovatke Dostojevského rad – Landererova) a z opačnej strany (podľa aktuálnej situácie bude odklon dopravy v smere z Karlovej Vsi do mesta už na Nábr. Generála L. Svobodu do Mlynskej doliny pod mostom Lafranconi). Následne bude postupne približne na 15 minút úplne uzatváraná doprava cez všetky bratislavské mosty – aj pre peších (Most Lafranconi, Most SNP, Starý most, Most Apollo a Prístavný most).

Medzi 15.30 až 16.30 h bude obojsmerne uzatvorená cesta v úseku od vodného diela (Danubiana) cez Čunovo, ďalej Panónska cesta v smere od umelého kopca na Most SNP, obojsmerne Staromestská ul., Hodžovo nám. a ulica Palisády po Bratislavský hrad.

Po 18. h bude priebežne obmedzená premávka na ul. Palisády, Hodžovo nám., Einsteinova ul. a priebežne uzatváraný diaľničný obchvat diaľnice D1 v smere od Mosta SNP po bratislavské letisko a uzatvorené výjazdy na diaľnicu z Einsteinovej, Dolnozemskej, Bajkalskej a Gagarinovej ul. Zdroj: ministerstvo vnútra

Kolaps môžu vyvolať nehody na alternatívnych trasách. „To už môže byť väčší problém. Treba jazdiť pozorne a opatrne, aby sa zbytočne nezablokovali ostatné komunikácie,“ zdôraznil Bazovský. Dopravné obmedzenia sa dotknú tiež nákladných áut na diaľnici D1 Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja, ako aj Nitrianskeho kraja na R1. Vozidlá nad 7,5 tony budú policajti odstavovať od šiestej ráno do pol desiatej dopoludnia na odpočívadlách a v odstavných pruhoch. Polícia vyzvala preto dopravcov, aby zvážili nutnosť prepravy v piatok dopoludnia. Dopravný analytik Maroš Palesch sa obáva, že isté problémy môžu spôsobiť práve nakopené kamióny. „V tomto vidím najväčší sklzový faktor, lebo nemajú kadiaľ prechádzať, keďže niekoľko rokov je zatvorená Pezinská baba a kamióny sa na D2 inak ako cez Bratislavu nedostanú,“ poznamenal Palesch.

So všetkými uzatvorenými bratislavskými mostmi je potrebné počítať medzi trinástou a štrnástou hodinou. Nebude sa po nich dať prejsť ani peši. Mimo prevádzky by mali byť postupne asi pätnásť minút. Eurolídri sa budú totiž plaviť na výletnej lodi po Dunaji. O osemnástej hodine sa očakáva koniec summitu. Delegácie sa začnú presúvať z Bratislavského hradu späť na letisko a priebežne sa bude uzatvárať aj diaľničný obchvat v smere od Mosta SNP.

Zmierneniu situácie na cestách zrejme pomôže, že zajtra je deň pracovného voľna kvôli sviatku Sedembolestnej Panny Márie a v piatok si časť ľudí naplánovala dovolenky. „Ak by sme tíško dúfali, že si mnoho ľudí urobí predĺžený víkend, tak by sa to malo s nejakými časovými stratami zvládnuť,“ mienil analytik Palesch.

Pomôcť môže aj fakt, že mestská hromadná doprava bude v piatok zadarmo. „Viem, že to nevyrieši všetky problémy, no verím, že to zmierni komplikácie, ktoré v piatok v doprave nastanú,“ povedal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Zadarmo bude počas summitu takisto prímestská autobusová doprava. Spoločnosť Slovak Lines prepraví na území celého Bratislavského kraja každého cestujúceho grátis. K menšej intenzity dopravy by malo prispieť tiež voľno na školách. Minister školstva odporúča riaditeľom základných a stredných škôl v Bratislave udeliť žiakom riaditeľské voľno,“ uviedla hovorkyňa rezortu školstva Eva Koprena. Udelenie riaditeľského voľna je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý v prípade jeho poskytnutia musí informovať rodičov zverejním informácie na výveske školy, internete alebo prostredníctvom žiackych knižiek.