Summit v Bratislave: Na deň D sa obyvatelia pripravili

Na upchaté cesty sa pripravil 31-ročný Marián, obchodno-technický zástupca, ktorý v Bratislave pracuje pre zahraničnú firmu. „Keďže robím z domu, zatriedil som si pracovné stretnutia v jeho okolí. Očakávam, že doprava bude hustejšia ako obvykle, preto sa budem snažiť vyhnúť sa ranným špičkám,“ povedal. Najviac sa obáva toho, čo v meste spôsobí uzavretie mostov. „Veľa ľudí, ktorí do Bratislavy dochádzajú, si zrejme v piatok zoberie dovolenku. Chce tak urobiť aj veľa mojich známych. Radšej sa vyhnú zbytočnému stresu,“ ozrejmil.

Vodičovi kamióna Martinovi zas robí starosti uzatvorená diaľnica D1. „Cestu si ešte budem musieť premyslieť, pretože sa v popoludňajších hodinách budem vracať naspäť na Slovensko,“ ozrejmil Martin. Bratislave sa však pravdepodobne pokúsi vyhnúť. „Naspäť pôjdem asi cez Hodonín, ušetrím si nervy. Bude to síce okľukou, ale aspoň sa nebudem tlačiť na preplnených cestách,“ konštatoval.

S náhradnými trasami sa nechystá špekulovať Dušan (51) zo Záhoria, ktorý pracuje v Slovnafte. Na piatok si jednoducho zobral voľno. „Keď som si na svojej trase pozrel plánované dopravné obmedzenia, moja voľba bola jasná. Poznám veľa ďalších ľudí z fabriky, ktorí ak mohli, tak si tiež zobrali voľno. Navyše pre mnohých bol lákadlom aj predĺžený víkend,“ povedal Dušan.

Na druhej strane Ivana, ktorá dochádza od Senca do Bratislavy denne, neplánuje ani posledný pracovný deň tohto týždňa na cestovaní do hlavného mesta nič meniť. „Podobnú situáciu si pamätám, nie je to prvýkrát. Horšie je, ak by to neohlásili. Riadim sa vždy podľa mobilnej aplikácie, ktorá plánuje najrýchlejšiu cestu. Home office by som kvôli summitu mala nerada, vozím do škôlky dcérku a mám naplánované pracovné stretnutia, ktoré sa nedajú zrušiť,“ vysvetľuje PR manažérka.

Podobný postoj zastáva aj podnikateľ Martin, ktorý si musí odstáť kolóny v podstate každý pracovný deň. „Nepredpokladám, že to bude nejaký problém a nemám obavu, že by skolabovala doprava. Veď zápchy zo smeru, ktorým chodím, sú denne,“ poznamenal. Do práce do hlavného mesta dochádza z Trnavy. „Určite si mnoho ľudí zobralo dovolenky,“ dodal s tým, že by to piatkovej doprave mohlo pomôcť.

Vysokoškoláčka 22-ročná Zuzana, ktorá prišla do hlavného mesta na stredajší zápis, mala na piatok pripravené rôzne vybavovačky. „Napokon som všetko zrušila a už zajtra pôjdem naspäť do Banskej Bystrice. Podľa všetkého tu bude počas dňa dosť veľký blázinec,“ poznamenala včera s úsmevom. Trochu ju však mrzí, že si posledné slnečné dni nemôže užiť v slnečnej Bratislave.