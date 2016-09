MPSVR: Komisia odporučila zrušiť akreditáciu pre Čistý deň

Odvoláva sa pri tom na zákon o sociálnoprávnej ochrane a kuratele. V zákone sa uvádza, že ministerstvo zruší akreditáciu, ak je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami alebo spôsobom činnosti, spôsobom vykonávania opatrenia, metódy, techniky a postupu, na ktoré bola udelená akreditácia, ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.

Kaliňák odmieta polemizovať o práci polície

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) ocenil prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara za to, aké obšírne vysvetlenie celého prípadu údajne znásilneného dievčaťa centre Čistý deň v Galante podal. Pokiaľ ide o vyšetrovanie, Kaliňák na tlačovej konferencii zdôraznil, že vyšetrovatelia sú nezávislí a vyšetrovanie je pod dohľadom prokuratúry. Šéf rezortu vnútra si myslí, že polícia konala absolútne správne v tom, že vytvorila osobitný tím, ktorý túto vec prešetrí, ktorý bude v kontakte s rodičmi, so samotnými chovancami. „Chceme podrobne preskúmať celú situáciu, ktorá sa v tomto zariadení mohla odohrávať. Tie zistenia potom môžeme zverejniť, ale s ohľadom na to, že ide o maloleté, maloletých, tak zverejnenie niektorých zdravotných informácií si myslím že rozhodne neprospieva a do určitej miery to je porušením zákona o ochrane osobných údajov,“ povedal Kaliňák s tým, že je povinnosťou všetkých sa snažiť ochrániť Natáliu, keďže „sa to zariadeniu či iným ďalším nie vždy dostatočne darilo“.

Kaliňák zároveň odmieta polemizovať o konaní orgánov činných v trestnom konaní. „Nedovolím si polemizovať nad tým, akým spôsobom sú hodnotené dôkazy, fakty, čo to znamená objektívna či subjektívna stránka trestného činu,“ dodal s tým, že dôkazné bremeno v prípade trestného konania leží na štáte.

V kauze Čistý deň môžu podľa advokátov stíhať aj samotnú organizáciu

Nielen riaditeľ neziskovej organizácie Čistý deň alebo terapeut, zodpovedná môže byť aj samotná organizácia. Čistý deň je totiž právnickou osobou, na ktorú možno aplikovať znenie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. V tlačovej správe to pripomína advokátska kancelária Ružička Csekes s.r.o.

"Sme prekvapení, že jedným z prvých medializovaných prípadov trestnej zodpovednosti právnickej osoby na Slovensku môže byť prípad spojený práve so sexuálnym násilím/zneužívaním respektíve ohrozovaním mravnej výchovy mládeže. Čakali sme skôr daňovú trestnú činnosť alebo korupciu,“ uvádza advokátska kancelária s tým, že zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb nadobudol účinnosť 1. júla a dáva policajtom a vyšetrovateľom možnosť prešetrovať podozrenia z nových uhlov pohľadov. Konkrétne, z pohľadu trestnej zodpovednosti právnickej osoby ako takej, bez toho, aby sa musela preukazovať vina konkrétnej fyzickej osoby, napríklad jej zamestnancov.

„Z verejných informácií k prípadu zneužívania maloletých sa možno domnievať, že môžu byť naplnené skutkové podstaty trestných činov sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia alebo ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Tieto trestné činy môže spáchať aj právnická osoba,“ uvádza advokátska kancelária Ružička Csekes s.r.o. s tým, že vyšetrenie príslušných skutočností patrí do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní. „Ak sa naplnila skutková podstata trestného činu, môžu centru zakázať činnosť, udeliť peňažný trest a podobne. V prípade ohrozovania mravnej výchovy mládeže môže byť dokonca vyvodená trestná zodpovednosť aj voči osobám, ktoré o konaní čo i len vedeli,“ dodáva spoločnosť Ružička Csekes.