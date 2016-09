Na Národnú púť do Šaštína prišlo asi 35-tisíc ľudí

"Nemlčať vtedy, keď ide o pravdu o Bohu a človeku. Že Boh je najvyššia norma a počiatok všetkého a človek je koruna všetkého,“ povedal po slávnostnej svätej omši novinárom Bober.

Na Národnú púť k šaštínskej bazilike prišlo podľa jej rektora Jána Čverčka približne 35-tisíc veriacich, čo je viac ako vlani. Na organizácii púte sa podieľalo asi 150 dobrovoľníkov, od rána na mieste spovedalo 40 kňazov a pri svätej omši koncelebrovalo 120 biskupov a kňazov. Pred bazilikou sa objavili aj vlajky jednej z politických strán, organizátori ich však neriešili. "Na púť boli pozvaní všetci veriaci, vyzvali sme ich na čisto náboženský, nepolitický charakter púte,“ povedal Čerčko. Organizátori nemuseli riešiť žiadne konflikty, podľa PR manažéra púte Miroslava Janáka patrí tá tohtoročná k najpokojnejším za posledné roky.

Katolícka cirkev na Slovensku si sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pripomína 15. septembra. Národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku sa stal chrám v Šaštíne. V roku 1564 dala Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, zhotoviť sochu Sedembolestnej ako splnenie sľubu za vypočutie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o pomoc Sedembolestnú práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá tu stojí dodnes. Počas tureckých vojen sochu preniesli do blízkeho zámku a uschovali v kaplnke sv. Imricha. Ľud si ju veľmi uctieval a stalo sa pri nej mnoho zázračných uzdravení na tele i na duši. V roku 1732 preniesli sochu do loretánskej kaplnky pri šaštínskom kostole na námestí. Ostrihomský arcibiskup Imrich Eszterházy ustanovil vyšetrovaciu komisiu. Komisia preskúmala 726 zázračných prípadov. Následne vyhlásili sochu za zázračnú a znova uložili do trojhrannej kaplnky. V roku 1733 vyšli s iniciatívou postaviť pútnický chrám a kláštor paulíni. Chrám slávnostne posvätili v roku 1764. Pápež Pavol VI. svätyňu v roku 1964 povýšil na baziliku minor.