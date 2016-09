Do aktívnych záloh sa zatiaľ prihlásilo sedem záujemcov

Prihlásiť sa môžu vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú zákonné podmienky a majú vek maximálne 55 rokov. Ide o pilotný projekt na základe novely zákona o brannej povinnosti, ktorá platí od januára tohto roka. Tá umožňuje využitie aktívnych záloh aj v čase bezpečnosti. Na budúci rok ministerstvo na projekt vyčlenilo 74-tisíc eur.

Ministerstvo obrany plánuje na budúci rok vycvičiť 50 príslušníkov aktívnych záloh so ženistickými spôsobilosťami. Termín cvičenia pre rok 2017 je naplánovaný od 15. mája do 26. mája. Do konca volebného obdobia chcú vycvičiť 257 vojakov pre aktívne zálohy. V ďalších rokoch plánujú v závislosti od finančných prostriedkov hľadať chemikov a potom aj delostrelcov.

Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží podľa zákona vojakom motivačný príspevok 600 eur, ktorý mu vyplatia spätne, ak absolvoval aspoň 75 percent cvičenia. Ďalej je to pomerná časť hodnostného platu, ako aj náhrada cestovného z miesta trvalého bydliska do miesta určenia v prípade, že bude vojak povolaný. Za techniku, ktorá mu bude zverená, bude niesť hmotnú zodpovednosť.

Minister obrany Peter Gajdoš v tejto súvislosti pri spustení projektu zdôraznil, že teraz je počet aktívnych záloh na úrovni nula, systém sa neriešil a on je rád, že to idú meniť. Chce, aby sa prihlásilo čo najviac záujemcov, aby bolo z čoho vyberať. Je tiež zvedavý, ako bude systém fungovať v praxi, lebo doteraz o tom len teoretizovali.

Zároveň pripomenul, že vojaci v zálohe roky necvičili a nepripravovali sa. Náčelník generálneho štábu OS SR Milan Maxim vysvetlil, že takto chcú vykryť nedostatky v mierovej armáde, príslušníkov z aktívnych záloh by chceli využiť v prvom rade v domácom krízovom manažmente, napríklad pri prírodných katastrofách. Podľa Maxima sú pripravení aj na vyšší počet vojakov v aktívnych zálohách, ale všetko je o finančných prostriedkoch.