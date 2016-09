Koľko vláda investuje do chudobnejších okresov? Opatrenia do roku 2020

Štefan Rimaj, Pravda |

Celkové investície do 12 najchudobnejších slovenských okresov by mali do konca roku 2020 dosiahnuť výšku 1,149 miliardy eur, z toho z verejných zdrojov 829,8 milióna eur. Priame regionálne príspevky budú vo výške 49,28 milióna eur a vytvoriť by sa malo 17 620 nových pracovných miest.