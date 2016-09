Rodičia nesúhlasia s odobratím akreditácie zariadeniu Čistý deň

Ich želaním podľa otvoreného listu ministrovi Richterovi je to, aby deti dokončili celý resocializačný pobyt v zariadení Čistý deň a aby neboli kamkoľvek premiestňované. Akreditačná komisia odporučila ministerstvu odobrať Čistému dňu akreditáciu pre nedostatky, ktoré boli v stredisku v minulosti zistené. Deti by v takomto prípade boli premiestnené do iných zariadení.

"Metódy práce zariadenia dôverne poznáme, sme v pravidelnom kontakte s deťmi a zúčastňujeme sa pravidelných rodičovských stretnutí organizovaných zariadením,“ píšu rodičia v otvorenom liste. Zastávajú sa aj riaditeľa zariadenia Petra Tománka, ktorého považujú za spravodlivého a obetavého človeka, ku ktorému majú deti pozitívny vzťah. Ministra vyzývajú, aby si zachoval autonómiu rozhodovania a aby nepodľahol tlaku médií. Pod otvoreným listom ministrovi Richterovi je 25 podpisov. Niektorí z rodičov aj individuálne informovali o tom, že sú spokojní s prácou v stredisku neziskovej organizácie Čistý deň.

O prípade údajného znásilnenia neplnoletého 14-ročného dievčaťa v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante informovala nedávno poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Blahová odmietla zverejniť mená útočníkov, údajne dvoch zamestnancov zariadenia – jedného už bývalého, a aj obetí. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Kontrola sa začala v utorok bez prítomnosti klientov a zamestnancov, ktorí sú na pobyte v Chorvátsku. Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov. Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tým. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie zo strany strediska, ktoré vedie.