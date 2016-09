Fico: Únia sa postará, aby sa Británii darilo horšie

Denník Financial Times to napísal s odvolaním na premiéra Roberta Fica. Predseda vlády tiež zopakoval, že kľúčovým bodom pri vyjednávaní bude prístup Británie k občanom EÚ, ktorí v ostrovnej krajine žijú a pracujú.

„Pre Britániu to bude veľmi zložité. EÚ využije túto príležitosť, aby verejnosti ukázala: ‚pozerajte sa, teraz uvidíte, prečo je dôležité zostať v EÚ‘. Toto bude (únijná) pozícia,“ povedal premiér. Podľa neho ani sila britskej ekonomiky, ktorá je piata najväčšia na svete, nebude pre úniu takým veľkým lákadlom, aby pristúpila pri rokovaní o brexite na požiadavky Londýna a odchod mu uľahčila.

Fico tiež zopakoval svoje predchádzajúce stanovisko, že zabezpečenie zhodného prístupu Británie k vlastným občanom a k občanom EÚ bude kľúčové pre to, aby si Londýn zachoval prístup na únijný spoločný trh. „Nesmieme dovoliť Spojenému kráľovstvu, aby vytváralo skupinu ľudí druhej kategórie,“ povedal. Obavy z toho, že občania EÚ nebudú mať v Británii ako zamestnanci rovnaké práva ako Briti, dal Fico najavo aj v Českej televízii.

„Všetko, čo chceme, je, aby sa k nám pristupovalo rovnako (ako k britským pracujúcim). Ak to tak bude, potom môže tento rozvod skončiť úspechom. Ale aj tak to bude pre Spojené kráľovstvo bolestivé,“ povedal Fico podľa Finacial Times. Podotkol tiež, že ak britská premiérka Theresa Mayová hovorí o tom, že vplyvy brexitu budú malé, tak blafuje.

Premiér ale zároveň netlačí na Londýn, aby čo najskôr formálne oznámil zámer z EÚ vystúpiť, čo je nutné pre začatie rokovaní o budúcom usporiadaní vzťahov. „Sme trpezliví. Sme pokojní, pretože vieme, čo chceme,“ povedal. „Otázka je, či Briti vedia, čo chcú. To je záhada. Je to nepripravenosť? Alebo taktika? Mne sa to zdá ako nepripravenosť. Sú stále ešte v šoku,“ povedal.