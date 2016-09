Vedecký veľtrh prilákal stovky malých výskumníkov

Vyše 50 stánkov malo rôznorodý záber atrakcií. Okrem chemických pokusov a robotiky sa deti čo-to mohli dozvedieť aj o vesmíre, fyzike či prírode. Najviac nadšencov sa však zhlukovalo pri mechanických strojoch, ktoré si pomocou ovládačov mohli aj sami vyskúšať. „Na ukážku sme priniesli deťom našich štyroch robotov, každý je o čosi iný. Jeden z nich sa napríklad pohybuje pomocou senzorov, ktoré zaznamenávajú jeho polohu od okolitých objektov,“ vysvetľuje študent Matej Ondreička zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej Piešťany. Robot je naprogramovaný tak, aby sa vyhýbal všetkým objektom, ktoré mu stoja v ceste. „Teší ma, že sa deťom naše stroje páčia. Fungujú cez mobilnú aplikáciu, tak ich ovládanie nie je ani zložité, preto si to aj pochvaľujú,“ hovorí mladý študent.

Medzi stánkami vyčnieval aj ten, pred ktorým bol rozložený veľký ďalekohľad. Záujem doň nakuknúť bol veľký. Dlhý rad mal až niekoľko metrov. „Naším cieľom je spopularizovať astronómiu a fyziku ako takú, podľa nás to v školách trochu chýba. Dnes sme sa rozhodli ukázať deťom cez ďalekohľad Slnko cez špeciálnu fóliu,“ hovorí Júlia Horilová z Astronomického klubu Bratislava.

Obísť všetky stánky a prebádať ich až do špiku kostí bolo takmer nemožné, o čom by vedela azda najviac porozprávať piatačka Júlia Zimanová, ktorá bola veľtrhom nadmieru nadšená. „Mne sa páčilo všetko. Najviac ma zaujali stánky, kde sme sa mohli zapojiť do pokusov a vyskúšať si to na vlastnej koži,“ opisuje svoje pocity. Podľa učiteľky Viery Poňovej je skvelé, že sa deti môžu zapojiť do podobných projektov, môže im to pomôcť v spoznávaní sveta od jeho základov. „Pozreli sme si všetky stánky, ktoré tu boli. Deti boli veľmi nadchnuté. Nebol ani problém dohodnúť sa s vedením školy, každý takýto výlet je u nás vždy vítaný,“ poznamenáva učiteľka zo Základnej školy Gejzu Dusíka v Galante.

Druháci zo Základnej školy na Ulici Gábora Bethlena z Nových Zámkov si výlet do Bratislavy nevedeli vynachváliť. „Páčilo sa mi najviac autíčko, mohol som si doň aj sadnúť a vyskúšať si ho. Chemické pokusy boli tiež skvelé, najviac sopka, ktorá vykypela. Dali sme tam ocot, šumienku a potom sa to celé otočilo,“ nadšene opisuje jeden z pokusov druhák Teo Stern.

Rodičia boli najskôr skeptickí, či majú ísť malí školáci na výlet. „Boli obavy, či to nie je pre deti priskoro,“ vysvetľuje učiteľka Gabriela Mizereová zo spomínanej základnej školy. Rodičov napokon presvedčil fakt, že deti zažili už podobné podujatie minulý rok a to zožalo veľký úspech. „Skvelé, že sme sem napokon išli. Deti pokusy veľmi bavili,“ pochvaľuje si učiteľka.

Vedecký veľtrh bol určený predovšetkým pre deti základných škôl, ale dvere boli otvorené všetkým zvedavcom. Hlavným cieľom podujatia bolo priblížiť svet odbornejšie, ale zábavnou a hravou formou. „Chceme, aby sa mladí žiaci sústredili aj na vedu a poriadne si premysleli, pre akú strednú školu sa rozhodnú,“ hovorí organizátor veľtrhu Charles Peake. Domnieva sa, že deti treba podchytiť čo najskôr, aby získali čo najväčšie povedomie o vede a jej rozmanitosti. V Česku sa podobné podujatie organizovalo trikrát, organizátori majú podobné ambície aj v Bratislave. „Je pre budúcnosť dôležité, aby deti získali základné vzdelanie o vede, aby videli, aká je veda v skutočnosti obsiahla a zaujímavá,“ uzavrel Peake.