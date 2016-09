Výberové konania na sudcov sú prísnejšie

Výber sudcu zároveň prebieha pod verejnou kontrolou vytvorením jednotného hodnotiaceho hárku. Uchádzačov bodujú na základe jednotných kritérií. Hárky sa zverejňujú a tak sa dá porovnať postup jednotlivých členov výberovej komisie.

Ministerstvo tak reagovalo na mnohé pochybnosti, ktoré vyvolávali výsledky niektorých konkurzov, keď ich víťazmi sa stávali príbuzní sudcov. Pri viacerých z nich totiž takí uchádzači po ústnej časti poskočili z tretieho či druhého miesta na prvé a vyhrali. Bodové hodnotenie ústnej časti od členov komisie malo väčšiu váhu ako písomná časť, ktorú hodnotí počítač.

Po nástupe do funkcie Žitňanská zoškrtala 46 voľných sudcovských miest, ktoré určil v závere pôsobenia jej predchodca, na 41. Tie prerozdelila medzi 16 okresných, päť krajských a jedno miesto pridala na Špecializovanom trestnom súde. Prísnejšie výberové konania sú naplánované na september, október a november.

Na zmene pravidiel pri výbere sudcov sa podieľala aj mimovládna organizácia Via Iuris. Tá dlhodobo upozorňuje, že výber sudcov nie je transparentný práve preto, že nie sú stanovené jednotné kritériá na posúdenie kandidátov a členovia výberových komisií tak majú veľký priestor na subjektívne hodnotenie. „Sudcami by mali byť najlepší z najlepších. Preto okrem odborných schopností navrhujeme posudzovať aj ich osobnostné danosti, napríklad, či sú prirodzenými autoritami, vzbudzujú dôveru a úctu a dokážu sa emočne kontrolovať,“ uviedla Via Iuris.

Mimovládka zmonitorovala od januára 2015 do mája 2016 celkovo 46 výberových konaní na sudcov okresných súdov, na ktorých sa zúčastnilo 563 uchádzačov. Zo zúčastnených prešlo úspešne všetkými časťami výberu (písomná časť, psychologické posúdenie, ústna časť) len 215. Z nich prezident vymenoval 58 nových sudcov. Na jednotlivé súdy sa dostali len tí najúspešnejší.

Z monitoringu vyplýva, že až viac ako jedna tretina vymenovaných uchádzačov má blízku osobu v justícii. Ide o blízkych príbuzných (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, tiež iné osoby v rodinnom pomere). Títo uchádzači sú vo výsledku pri získavaní sudcovského postu úspešnejší v porovnaní s ostatnými. Zo všetkých zúčastnených na výberových konaniach má blízke osoby v justícii necelá pätina. „Podobne ako v iných profesiách aj v súdnictve je prirodzené, že deti kráčajú v šľapajach svojich rodičov, ale výsledky monitoringu vzbudzujú pochybnosti o objektívnosti výberového procesu. Je preto dôležité, aby bol výberový proces nových sudcov nastavený tak, aby bol objektívny a nehrozilo, že funkcia sudcu sa stane rodinným privilégiom,“ upozorňuje Kristína Babiaková, právnička spolupracujúca s Via Iuris. Podľa nej k objektivizácii výberových konaní v súčasnosti vo veľkej miere prispieva aj nahrávanie a zverejňovanie záznamu ústnej časti výberového konania a tiež zavedenie jednotného hodnotiaceho hárku, ktoré je účinné od júla.

Rezort spravodlivosti ešte pred dvoma rokmi v snahe zabrániť rodinkárstvu a známostiam pri výbere kandidátov na sudcov určil, že ústna časť konkurzov bude verejná a navyše sa bude aj nahrávať. Zvukový záznam spolu so zápisnicou o výberovom konaní sa potom zverejní na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Prezident Andrej Kiska odmietol v minulosti vymenovať víťazku konkurzu na funkciu sudkyne na Okresnom súde v Rožňave práve pre podozrenie z rodinkárstva. Kiska mal pochybnosti o jej víťazstve, keďže ostatných uchádzačov predbehla až v ústnej časti. Denník Pravda vtedy pri konaní konkurzu upozornil, že jej matka je dlhoročná sudkyňa na tomto súde.