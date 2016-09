Anička poletí do Afriky už bez vysielačky

Vysielačka Aničke odpadla pri poslednom lete domov tento rok na jar. Spočiatku mali ochranári o jej osud veľké obavy, keďže pri migrácií prelietava aj mnohými kvôli vojne nepokojnými zónami či kritickými oblasťami, kde na orly aj iné druhy vtákov poľujú. Vždy to však zvládla. Túto jar však o Aničke nemali dlho žiadnu správu. Našťastie len preto, že vysielačka prestala fungovať, čo sa potvrdilo, keď ochranári sledovali v predpokladanom čase príletu hniezdisko orlov krikľavých priamo v teréne. Z nafoteného materiálu zistili, že Anička sa vrátila a už opäť lieta na Slovensku. „Priletela na svoje obľúbené miesto, podarilo sa ju zdokumentovať a identifikovali sme ju podľa čísla krúžkov,“ priblížil Peter Vrlík zo Správy Tatranského národného parku.

Vysielačku Aničke ochranári pripevnili v auguste 2013. Odchytený jedinec orla krikľavého mal vtedy asi 5 rokov. Ochranári si dlho mysleli, že je to samček a nazvali ho Arnold. Rozmermi aj váhou bol totiž na hranici určenia pohlavia. Neskôr po zahniezdení sa ukázalo, že je to samička a premenovali ju na Aničku. Orol krikľavý je sťahovavý druh orla, ktorý zimu prečkáva na zimoviskách v juhoafrických savanách. Od začiatku bolo známe, že vysielačku nebude orol nosiť navždy. Ochranári rátali s tým, že 30-gramové zariadenie jedného dňa doslúži. „Bolo upevnené popruhmi, ktoré sa postupne rozpadli. Poslednú pozíciu sme mali v Etiópii, tam jej to muselo odpadnúť,“ dodal Vrlík.

Vďaka zariadeniu ochranári získali nové, predtým nepoznané údaje a cenné poznatky zo života orla krikľavého. Mohli počas troch sezón detailne mapovať migračné trasy orla krikľavého z Liptova do južnej Afriky. Anička najďalej zaletela do Juhoafrickej republiky, vzdušnou čiarou bola od svojho hniezdiska pod Tatrami vzdialená asi 8 400 km. Vlani zo Slovenska odletela zimovať do Afriky 16. septembra. Na spiatočný let domov sa otočila 7. marca. Po prílete na Slovensko zahniezdila s partnerom, no mláďatko nevychovali. Zahynulo buď hneď po vyliahnutí, alebo sa ani nevyliahlo. „Len škrupiny sme našli v hniezde,“ dodal ochranár s tým, že mláďa zrejme zabil nejaký prirodzený predátor.