Majiteľ Kliniky Kostka tvrdí, že o špeciálnom kóde netušil

„Mali sme kontrakt ako obchodná spoločnosť so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Nenútili sme ju a ani sme jej nehovorili, čo má dať do CDT00. Ani sme predtým nevedeli, že osobitne hradený výkon existuje. Povedali, že to tak má byť, a ja som to akceptoval. Nemám žiaden problém s tým, aby som to vysvetlil, že poisťovňa mi to nadiktovala a povedala, že to tak bude,“ povedal Kostka.

Ako dodal, nevie ani to, na základe čoho bola poisťovni vyrátaná pokuta, keďže podľa jeho slov nedostal možnosť nahliadnuť do dokumentov.

Ako povedal Kostka, základy zdravotníckeho zariadenia Klinika Kostka boli položené v roku 2000, keď začal s aplikáciou metodológie zameranej na indukovanú regeneráciu, ktorú vyvinul ešte počas svojho štúdia na vysokej škole. „Od roku 2000 do roku 2009 sa v našej databáze zhromaždilo 15-tisíc jedinečných klientov, ktorých sme liečili a absolvovali terapiu minimálne päťkrát. Tvorili prvý dátový model, ktorý sme dokázali ponúknuť vedeckým i odborným inštitúciám, poisťovniam, aby vedeli vyhodnotiť jej dopad," uviedol.

V roku 2008 založil Kostka spoločnosť CPKSB, s.r.o. VšZP s ňou podľa Kostku uzavrela v novembri 2011 zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre oblasť rehabilitácie s uhrádzaním na základe výkonu CDT00. Definovaný osobitne hradený výkon CDT00 bol podľa Kostku len značkou v štatistike a slúžil na ľahšie identifikovanie výkonov u poistenca z pohľadu poisťovne, a taktiež na možné vyradenie pacienta z tohto projektu.

„Bolo mi definované, že to, čo máme my, tento kód, majú aj iní,“ povedal Kostka. "Opakovane sme sa dožadovali informácií z poisťovne, ako ďalej má pilotný projekt pokračovať, že je potrebné definovať význam CDT00, klasifikovať ho vo výkonoch, ponúknuť ho aj iným zariadeniam, a však k ničomu nedošlo a skôr som dostal odpoveď, že naša úloha je na strane poskytovateľa, a že všetko ostatné je v kompetencii poisťovne a nemáme sa tým zaoberať,“ tvrdí Kostka.

V roku 2011 mala klinika 1 224 terapií preplatených od poisťovne, v roku 2015 to bolo 53-tisíc terapií. "Prostriedky, ktoré sme získavali ako odplatu za výkon zdravotnej starostlivosti, ako úhradu od zdravotnej poisťovne na základe zmluvného vzťahu, sme použili na rozvoj pobočiek a na štandardné procesy spojené s procesmi okolo zdravotnej starostlivosti,“ povedal Kostka.

Podľa jeho slov poisťovňu presvedčil dátami. „Pracovali sme od roku 2000 do 2010 v priamej platbe, bola to podľa mňa súhra všetkých existujúcich udalostí, že sme jednoducho presvedčili, že s existenciou desať rokov v priamej platbe, má význam vojsť do kontraktu. V poisťovni som nemal nikdy nijaké známosti. Ak si niekto myslí, že táto rovina realizovania osobitne hradeného výkonu sa uskutočnila na úrovni kontaktu s niekým, mýli sa. Je to odborná vec, ktorá súvisí s tým, že naše dáta presvedčili. Prinášal som dátové modely a ukazoval som, ako to môže fungovať. Poisťovňa prišla s výstupom, že majú záujem o to, aby to fungovalo,“ uviedol Kostka.

To, či kliniku v minulosti navštevovali aj politici či ich manželky, prezradiť nechcel. „Lekár lieči, akú má diagnózu, s kým sa stretáva, to ja nehovorím nikomu,“ povedal.

Kostka sa rozhodol k celej kauze vyjadriť až teraz. Uviedol pritom, že nevie, prečo bol zatiahnutý do predvolebného boja. „K dnešnému dňu sme prepustili 170 pracovníkov a zrušili päť pobočiek, pôsobíme už len v Spišskej Belej, tak, ako to bolo pred rokom 2011,“ informoval Kostka počas tlačovej besedy. Ako dodal, s Spišskej Belej pre neho aktuálne pracuje zhruba dvadsať zamestnancov.

Na zmluvu spomínanej Kliniky Kostka s VšZP upozornil vo februári tohto roka poslanec Miroslav Beblavý, vtedajší podpredseda strany Sieť (dnes nezaradený). Vyhlásil, že štátna poisťovňa platí ročne Pavlovi Kostkovi toľko, koľko stojí ročný plat 250 sestier.

Následne podal Beblavého asistent Vincent Bujňák podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na túto kliniku. Bujňák sa objednal na kliniku 26. novembra minulého roka. V podnete uvádza niekoľko porušení zákona. Bujňák mal pri svojej návšteve podpísať informovaný súhlas s viacerými ustanoveniami, ktoré neboli naplnené.

Podľa zistení ÚDZS, poisťovňa pochybila pri uzatvorení zmluvy s klinikou. "Výkonom dohľadu úrad zistil, že VšZP na základe zmluvného vzťahu uhrádzala z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia paušálnou cenou výkon CDT00 (Cielená dlhodobá terapia), ktorý obsahoval aj výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia,“ priblížila v minulosti hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová. VšZP tak podľa ÚDZS nenakladala s peniazmi z verejného zdravotného poistenia efektívne a hospodárne, udelil jej preto pokutu vo výške 75-tisíc eur.

VšZP od 1. júla tohto roka nepokračuje v zmluve s poskytovateľom CPKSB, s. r. o. v odbornosti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, poskytuje iba zdravotnú starostlivosť v odbornosti psychiatria a neurológia v dvoch ambulanciách v Spišskej Belej.