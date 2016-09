Lipšic údajne zrazil chodca

Lekár Pavol Kostka, majiteľ Kliniky Kostka, netušil, že špeciálny kód CDT00 (Cielená dlhodobá terapia) má iba on.

19.09.2016 16:00

Tri roky bolo možné podrobne sledovať let samičky orla krikľavého z Liptova do Afriky. Umožňovala to minivysielačka, ktorú jej ochranári pripevnili na chrbát.