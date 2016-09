Kiska: Vyjadrenia o moslimoch sťažujú Lajčákovu kandidatúru

Slovenský prezident Andrej Kiska na konferencii venovanej utečencom na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

„Migračná kríza je najväčším problémom od druhej svetovej vojny a som veľmi rád, že sily sa spájajú. Vždy budem opakovať, že je morálnou povinnosťou každej úspešnej, modernej krajiny uvažovať o tom, ako pomôcť,“ povedal Kiska s tým, že konkrétne záväzky v súvislosti s utečeneckou krízou sa budú deklarovať na utorkovom summite pod vedením prezidenta USA Baracka Obamu. Zúčastní sa na ňom aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý má v tejto veci mandát od vlády.

Lajčák má podľa prezidenta obrovskú podporu

Kiska zároveň lobuje za nášho kandidáta na post generálneho tajomníka OSN Miroslava Lajčáka. Tvrdí však, že ju sťažujú výroky o moslimoch. Všetci doma by si mali byť vedomí, že každé vyhlásenie, každú vetu vo vzťahu k zahraničnej politike veľmi pozorne sledujú naši zahraniční partneri, myslí si prezident.

„Valné zhromaždenie OSN je určite aj o kandidatúre nášho ministra zahraničných vecí na generálneho tajomníka OSN. Musíme a skúšame spraviť všetko pre to, aby sme takýto úžasný post obsadili práve takým vzácnym človekom, ako je pán Lajčák,“ pripomenul prezident Kiska.

„Musím skonštatovať, že má obrovskú podporu. Ale na druhej strane mi mnohí svetoví lídri kladú otázku, prečo z našej krajiny vychádzajú signály, že sledujeme moslimov, že neprijmeme žiadneho moslima. A toto je otázka, ktorá, žiaľ, veľmi znepríjemňuje kandidatúru nášho ministra zahraničných vecí. Myslím si, že všetci doma by sme si mali byť vedomí toho, že každé jedno vyhlásenie, každá jedna veta vo vzťahu k zahraničnej politike je veľmi pozorne sledovaná našimi zahraničnými partnermi.“

Prezident Kiska požiadal o stretnutie so všetkými svojimi partnermi z krajín, ktoré sú zastúpené v Bezpečnostnej rade OSN okrem Ruskej federácie, keďže ruskú delegáciu nepovedie prezident, ale minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Kiska sa chce ale stretnúť so všetkými prezidentmi, premiérmi či vicepremiérmi. Kiska podobne ako premiér Robert Fico napísal aj listy členom BR OSN aj pred hlasovaním, kde Lajčák skončil na druhom mieste.

Otázka migračnej krízy

Podľa Lajčáka na riešenie migračnej krízy treba rozšíriť a zintenzívniť spoluprácu v čo najširšom medzinárodnom meradle. "Migračná kríza je jedna z najväčších výziev pre medzinárodné spoločenstvo. Nie je to krátkodobý sezónny ani regionálny problém – je to komplexná záležitosť pre niekoľko generácií a vyžaduje si celosvetovú pozornosť,“ zdôraznil vo svojom vystúpení v mene SR šéf slovenskej diplomacie a kandidát na post generálneho tajomníka OSN Miroslav Lajčák. Poukázal na to, že vzhľadom na rozsah tejto výzvy treba rozšíriť a zintenzívniť globálnu spoluprácu, keďže žiaden štát ani región nedokáže túto situáciu vyriešiť iba vlastnými silami.

Lajčák tiež pripomenul konkrétny príspevok SR ku globálnemu riešeniu migračnej krízy v podobe príspevku vo výške 13 miliónov dolárov na riešenie príčin migrácie a zmiernenie jej následkov. Z tejto sumy sa financovali výrazné príspevky na prácu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) či Svetového potravinového programu.

U Pan Ki-muna

Šéf rezortu zahraničných vecí okrem toho sprevádzal prezidenta Kisku na prijatí u generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna. S prezidentom sa stretli aj s bývalou ministerkou zahraničných vecí USA Madelaine Albrightovou.

Lajčák následne absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní s ministrom zahraničných vecí Francúzska Jeanom-Marcom Ayraultom, indonézskou rezortnou kolegyňou Retno Marsudiovou, kenskou ministerkou Aminou Mohamedovou, austrálskou ministerkou Julie Bishopovou a argentínskou rezortnou partnerkou Susanou Malcorrou. Témou rokovaní boli otázky dvojstrannej a regionálnej spolupráce ako aj vzťahy týchto krajín s EÚ a aktuálna agenda OSN.