Kaliňák: Do Srbska vyšleme 15 policajtov

Ako dodal, so srbskou stranou podpísali dohodu, ale ešte budú musieť spresniť vybavenie a mandát, s akým tam pôjdu. Slovenskí policajti budú vyslaní na srbsko-bulharské a srbsko-macedónske hranice. Policajti by mali ísť do Srbska v prvej polovici októbra. Podobne chceme podľa Kaliňáka pomôcť aj Bulharsku, ale tam by naši policajti mali ísť už pod hlavičkou Frontexu.

Zástupcovia takmer 50 krajín Pražského procesu zároveň podpísali deklaráciu, ktorá potvrdzuje, že krajiny sú ochotné spolupracovať naďalej a chcú vytvoriť analytickú skupinu a školenia pre odborníkov z príslušných ministerstiev. Podľa deklarácie zároveň pripravia akčný plán. Koncom tohto roka by sa mali stretnúť experti na migračnú politiku s cieľom vypracovať pracovný plán konkrétnych opatrení pre príslušné priority na obdobie rokov 2017–2021. Prechádzajúci akčný plán na roky 2012 až 2016 pritom hovorí o predchádzaní a boji proti nelegálnej migrácii, integrácii legálnych migrantov, readmisiách, pracovnej migrácii, ale aj azyle a medzinárodnej ochrane.

Pražský proces je združenie štátov Európskej únie, západného Balkánu a bývalého Sovietskeho zväzu vrátane Ruska, ktorý vznikol počas českého predsedníctva v Rade EÚ. Tento projekt slúži na výmenu skúseností z migrácie, a to nielen nelegálnej, ale migrácie vo všeobecnosti. „Je naozaj príznačné, že opätovne diskutujeme o ďalšom napredovaní tejto spolupráce,“ povedal Kaliňák a vymieňanie skúseností označil za kľúčové aj v dnešnej dobe. „Práve spoluprácou členských aj nečlenských štátov EÚ sa podarilo zvrátiť vývoj na balkánskej ceste, či už cestou zavretia hraníc v rámci Macedónska, ale aj dohodu medzi EÚ a Tureckom,“ povedal Kaliňák.

Slovensko štátom postihnutých migračnou vlnou pravidelne poskytuje policajnú pomoc. Tento rok zatiaľ v súvislosti s migračnou krízou pôsobilo v zahraničí 170 policajtov, ktorých vyslanie zabezpečil Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V spoločných operáciách Frontexu pôsobilo 50 policajtov a 120 na základe bilaterálnych dohôd. Policajti pôsobiaci v rámci Frontexu, agentúre EÚ zodpovednej za sledovanie vonkajších hraníc schengenského priestoru, boli na gréckom ostrove Lesbos a v talianskych hotspotoch v Trapani, Pozzale, Tarante a Lampeduse.

Ešte tento mesiac vycestuje 16 policajtov na spoločnú operáciu Triton a šesť policajtov do spoločnej operácie Poseidon. Ich rotácia bude v novembri a decembri, počty a konkrétne miesta vyslania však ešte Frontex nešpecifikoval, počty príslušníkov Frontexu sa však majú zvyšovať. Do konca roka by malo vycestovať pod záštitou Frontex 70 policajtov do Bulharska.

Od marca tohto roka zabezpečil a zorganizoval Úrad hraničnej a cudzineckej polície tri vyslania na základe bilaterálnych dohovorov, ktoré Slovenská republika uzavrela s Maďarskom, Slovinskom a Macedónskom. Aktuálne je v Macedónsku 25 našich policajtov a pripravuje sa vyslanie ďalších.