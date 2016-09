Minister Richter dáva emócie bokom, Čistý deň je zložitý prípad

Richter povedal, že má k dispozícií veľa listov, v ktorých sú informácie v rozpore s rozhodnutím Akreditačnej komisie. Tá navrhla, aby resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante o akreditáciu prišlo. „Treba dať priestor orgánom, ktoré vec prešetrujú. Je tu komunikácia generálnej prokuratúry, policajného zboru a orgánu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V priebehu kontroly nebudeme o výsledkoch informovať,“ dodal.

V súčasnosti je v zariadení 37 detí, z ktorých 33 bolo na pobyte v Chorvátsku. Podľa Richtera im nehrozilo žiadne nebezpečie. Informoval, že matka maloletej Natálie podala 28. augusta 2015 návrh na prerušenie pobytu, v ktorom vyjadrila podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Hoci kurátor navrhol premiestnenie Natálie do iného zariadenia, súd v Piešťanoch to zamietol a nariadil, aby v Galante zostala. „Nepodľahnem tlaku nejakého skóre. Ak sa potvrdí, že je ohrozený život, zdravie či vývin dieťaťa, budem konať bez ohľadu na to, aký je väčšinový postoj. Zároveň, prosím, nesnažme sa robiť vyšetrovateľov a sudcov. Nechajme konať príslušné orgány,“ povedal k prípadu minister.

Ombudsmanka pre deti Viera Tomanová navštívila zariadenie v Galante. Atmosféru medzi deťmi opísala ako rušnú. „Žiadali ma, aby som prišla, lebo musia zariadenie okamžite opustiť. Bol tam rozruch, boli prítomní aj rodičia detí. Snažili sme sa upokojiť deti, mali možnosť osobitne sa vyjadriť. Dohodli sme sa, že kurátor bude konať v záujme každého dieťaťa a dnes ráno už prišli prvé záznamy. Deti odmietli zo zariadenia odísť. Dokumenty odovzdám generálnej prokuratúre a polícii,“ povedala s tým, že treba počkať na výsledky konania orgánov činných v trestnom konaní.

Prípad sleduje aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). „Ministerstvo požiadalo o štandardný dohľad predsedníčku Okresného súdu Bratislava II a aj o dohľad vo veci samej. Súdy majú svoje kompetencie, ktoré rozhodnú o umiestnení dieťaťa do zariadenia, zároveň platí, že súdy rozhodujú vo veciach tak, ako dostavajú návrhy a ministerstvo spravodlivosti môže dohliadať, aby nedochádzalo k prieťahom,“ povedala. V tomto je nariadený dohľad.

Uviedla, že príslušné orgány podali návrhy na súdy vo veciach premiestnenia detí, ktoré sú v zariadení v Galante v 34 prípadoch. „V niektorých prípadoch bude musieť dôjsť k nútenému výkonu rozhodnutia. Očakávam, že v zmysle nastavených pravidiel sa budú dodržiavať. Emocionálna atmosféra v Galante ovplyvňuje aj správanie sa klientov, podľa mojich informácií nie všetci vnímajú rozhodnutie súdu o premiestnení ako svoje a nie sú s ním stotožnení, a preto budú musieť súdy konať ďalej,“ uzavrela.

Opozičná poslankyňa Natália Blahová (SaS) na výbore pre sociálne veci vyjadrila zdesenie. „Vyjadrujem zdesenie nad slovami ministra a komisárky. Nechali sme dva týždne detí v pazúroch ľudí, voči ktorým sú vznesené obvinenia,“ povedala.

Podľa námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho prijala Generálna prokuratúra SR potrebné opatrenia na trestnom aj netrestnom úseku. Tento týždeň by mali vykonať previerku v zariadení v Galante, počas ktorej skontrolujú spisy umiestených detí. V prípade zariadenia Čistý deň viedla generálna prokuratúra dve trestné stíhania, ktoré boli zastavené. Dodal, že okrem toho je evidovaných sedem vecí. „Konanie je v začiatočnej fáze, preto nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ povedal Šufliarsky.

O prípade údajného znásilnenia neplnoletého 14-ročného dievčaťa v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante informovala nedávno poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Blahová odmietla zverejniť mená útočníkov, údajne dvoch zamestnancov zariadenia – jedného už bývalého, a aj obetí. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Kontrola sa začala v utorok minulý týždeň bez prítomnosti klientov a zamestnancov, ktorí boli na pobyte v Chorvátsku. Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov. Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie strediska, ktoré vedie.