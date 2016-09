Návrh zákona o RTVS z dielne OĽaNO neprešiel

Poslanec NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jozef Viskupič chcel návrhom dosiahnuť zrušenie dvoch súčasných príjmov RTVS a nahradiť ich novým príjmom, ktorým by bol každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu. Viskupič v novele určoval mechanizmus výpočtu jeho výšky.

Príspevok by bol percentuálne stanovený k objemu hrubého domáceho produktu (HDP) v Slovenskej republike. Zároveň určoval, že suma by nikdy neklesla pod 100 miliónov eur. „Takéto ukotvenie koeficientu na ukazovateľ HDP odkazuje na zvyšovanie príspevku v závislosti od výkonu slovenskej ekonomiky. Pri ukotvení sadzby na HDP treba tiež vziať na vedomie, že umelecká a audiovizuálna tvorba sa veľkou mierou podieľa na pridanej hodnote krajiny a takto zároveň na tvorbe hrubého domáceho produktu,“ zdôrazňoval poslanec. Zároveň navrhoval, aby rozhodujúcim obdobím, od ktorého by sa odvíjala výška príspevku, bol kalendárny rok, ktorý dva roky predchádzal kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytoval. Podľa Viskupiča kombinácia povinného platenia úhrady za služby verejnosti, ktoré väčšina obyvateľstva považuje za nespravodlivé, a každoročného uzatvárania dodatku k zmluve so štátom, ktorý bol často „politickým bojom“ o vyššiu podporu a lepšie podmienky, je neudržateľná a politicky neobhájiteľná.

NR SR zobrala na vedomie aj Správu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2015 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike, ako aj Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2015.