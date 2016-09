Udrží sa Matovič v parlamente?

„Podľa živnostenského registra je živnosť s názvom Mgr. Igor Matovič – regionPRESS znovu aktívna. Takéto počínanie poslanca Matoviča je porušovaním zákona,“ poukázali aktivisti a bývalí organizátori protestov Gorila Peter Weisenbacher a Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv. Poslanec počas výkonu mandátu nemôže podnikať, pretože je v konflikte záujmov. Krempaská si myslí, že verejne činná osoba by takto nemala postupovať. Vyzvala poslanca, aby vyvodil politickú zodpovednosť a odstúpil.

Informácie aktivistov potvrdil aj Okresný úrad v Trnave, odbor živnostenského podnikania, cez hovorkyňu ministerstva vnútra Michaelu Paulenovú. „Podnikateľský subjekt pod obchodným menom Mgr. Igor Matovič – regionPRESS, má v súčasnom období aktívnu živnosť,“ informovala Paulenová.

Podľa výpisu zo živnostenského registra zverejneného na internetovej stránke si Matovič založil živnosť v roku 1997. O tri roky neskôr sa v parlamentných voľbách dostal do parlamentu. Živnosť mal podľa Paulenovej pozastavenú v čase od 10. augusta 2010 do 9. augusta 2013 a potom od 3. septembra 2013 do 3. septembra 2016. Dňom 4. septembra 2016 podľa nej opätovne nadobudol živnostenské oprávnenie.

Ministerstvo vnútra ešte pripomenulo, že údaje na internetovej stránke registra sú aktualizované denne. „To znamená, že všetky zmeny o pozastavení prevádzkovania živnosti, prípadne ukončení podnikania podnikateľských subjektov sú premietnuté denne i v databáze živnostenského registra – jeho verejnej časti,“ priblížila Paulenová.

Denník Pravda kontaktoval priamo politika. Na otázku, či má otvorenú živnosť, šéf Obyčajných ľudí, nechcel reagovať. „Téma je zaujímavá, na tu odpoviem neskôr, nebudem reagovať na týchto dvoch ľudí (Weisenbacher a Krempaská – pozn. red.),“ poznamenal Matovič.

Šéf hnutia sa pritom aj v roku 2013, keď bol poslancom, dopustil chyby tým, že si včas nezrušil živnosť, čím porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni tohto roka rozhodol o sankcii vo výške šesťnásobku platu poslanca parlamentu (1 961 eur). Matovič tak musí zaplatiť takmer 12-tisíc eur.

Ak však poslanec tento zákon poruší druhýkrát, trestom je zbavenie poslaneckého mandátu. Podpredseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Juraj Blanár zhodnotil, že aktívna živnosť je pre poslanca problém. „Ak ide o opätovné porušenie ústavného zákona, ktorý potvrdí výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, môže dať návrh plénu na jeho odvolanie,“ povedal Blanár. Myslí si však, že ak sa Matovič prezentuje tým, že dodržiava zákony, tak by sa mal vzdať verejnej funkcie sám.

„Budeme sa vo výbore o tom rozprávať, treba to prešetriť a ak sa potvrdí konflikt záujmov, budú nasledovať sankcie v zmysle legislatívy,“ reagoval Ondrej Dostál (SaS) z toho istého parlamentného výboru.