Zabúdame, čo sme dosiahli, povedal Kiska v OSN

Slovenský prezident Andrej Kiska počas príhovoru na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

V súvislosti s utečeneckou krízou prezident v príhovore pripomenul, že počet vysídlených ľudí je najvyšší od druhej svetovej vojny. „Tak často počúvame tie počty, až zabúdame, že nejde o žiadnu hru s číslami. Ako nám pripomína pápež František, migranti a utečenci nie sú pešiakmi na šachovnici ľudstva. Sú to deti, otcovia, matky. Skutoční muži a ženy,“ povedal Kiska.

Hrozba terorizmu

Pokiaľ ide o teroristickú hrozbu, slovenská hlava štátu apelovala, aby sme sa držali našich hodnôt a kultúry vzájomného rešpektu, mierumilovnosti a nenásilia. „Keď skupina teroristov zotročuje, vraždí a berie nádej mužom, ženám a deťom, nie je to len problém jedného národa. Je to útok na podstatu všetkých z nás – na ľudskosť,“ povedal Kiska na pôde OSN s tým, že teroristov netrápia životy tuctov alebo stoviek nevinných obetí, ich cieľom totiž sú srdcia a mysle stoviek miliónov svedkov po celom svete.

„Teroristi chcú, aby sa ľudia báli, aby nenávideli. Chcú rozdúchať nepriateľstvo medzi národmi, aby naplnili svoju chorú víziu súboja civilizácií. Skutoční lídri by mali prinášať nádej, povzbudzovať dôveru a ponúkať udržateľné riešenia pre bezpečné a mierové spolužitie,“ myslí si prezident.

Nárast extrémizmu

Nárast nacionalizmu, extrémizmu a rasizmu v mnohých častiach sveta považuje prezident Kiska za hrozbu, ktorej by mali lídri čeliť. „Tieto nálady sú najvyšším nepriateľom ľudstva, nepriateľom zodpovedným za najhoršie utrpenie a krviprelievanie v moderných dejinách,“ povedal prezident v New Yorku.

Podľa prezidenta je vážnym problémom aj rozšírená nedôvera. Medzi jej príčiny patria vojny a utrpenie, ale aj čoraz viac prepojený, rýchly svet. „V prepojenom svete sociálnych sietí sa rýchlo šíria najmä zlé správy. Niekedy ich sprevádzajú lži, propaganda a nebezpečné ideológie, ktorých cieľom je manipulovať s verejnosťou, šíriť nenávisť a frustráciu, vytvoriť strašidelný obraz rozpadajúceho sa sveta,“ uviedol Kiska.

Možno aj to je podľa prezidenta jeden z dôvodov, prečo je toľko ľudí skeptických voči schopnosti napĺňať globálne ciele a prečo tak často zabúdame, že ľudstvo má za sebou pôsobivý zoznam naplnených cieľov, pokiaľ ide o zlepšovanie tohto sveta. „Miera svetovej chudoby sa za posledných dvadsať rokov znížila o polovicu. Ľudia bojujú v menšom počte vojen, páchajú menej vrážd. Viac mužov a viac žien má prístup k zdravotnej starostlivosti ako kedykoľvek predtým, viac dievčat môže chodiť do škôl ako kedykoľvek predtým,“ vyjadril svoj názor Kiska.

Svet dneška a chudoba

V otázke riešenia chudoby a šírenia prosperity je prezidenta Kiska presvedčený, že ľudstvo môže uspieť, prihliadnuc na možnosti inovácií a šírenia vedomostí. „Žijeme zvláštne časy plné protikladov. V dobe, keď môžeme uploadnuť naše dáta lekárovi na opačnom konci zemegule, aby nás vyšetril, zomiera každý deň 16-tisíc detí z prevažne liečiteľných príčin. Máme autonómne autá, ale milióny detí stále čakajú na cestu do školy. Naše mobilné telefóny k nám prehovárajú umelou inteligenciou, ale jeden z desiatich ľudí na tejto planéte nemá prístup k pitnej vode,“ povedal v prejave Kiska.

„So všetkými zdrojmi, ktoré máme, so všetkou silou inovácií a všetkými dosiaľ nevídanými možnosťami šírenia znalostí nemôžeme ignorovať príležitosti zvýšiť svetovú prosperitu, šíriť slobodu a dôstojnosť ľudských bytostí. Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj vznikla na pleciach našich úspechov a skúseností. Je našou úlohou priniesť zmenu, ktorá urobí zo sveta viac prosperujúce, zdravšie, inkluzívnejšie a bezpečnejšie miesto,“ vyzval prezident Kiska.

Ukrajina a dohody Minska

V prípade Ukrajiny prezident zdôraznil, že Slovensko je pripravené naďalej pomáhať svojmu východnému susedovi zabezpečiť stabilnú, prosperujúcu a demokratickú budúcnosť pre všetkých svojich občanov. „Kríza na Ukrajine – z časti sveta, odkiaľ pochádzam – vstúpila do tretieho roka. Slovensko je veľmi znepokojené destabilizáciou susednej, suverénnej krajiny a návratom násilia do tohto regiónu. Rád by som znovu zopakoval naše volanie po hmatateľných výsledkoch, pokiaľ ide o riešenie konfliktu. Som presvedčený, že dohody z Minska zostávajú jediným možným riešením krízy,“ uviedol Kiska na túto tému.

Prezident vo svojom príhovore spomenul aj zosnulého kňaza Antona Srholca. „Ako mi povedal kňaz Anton Srholec, ktorý strávil roky vo väzení v čase totalitného režimu a ktorý je jednou z najvznešenejších osôb, aké som mal možnosť spoznať: Neviem, čo bude zajtra, ale už dnes viem, ako sa zachovám,“ uzavrel prezident.