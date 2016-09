Do štrajku sa zapojilo 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl

Vo viacerých mestách podľa Crmomana tiež vznikajú štrajkové skupiny, ktoré dnes išli pred školy nezapojené do štrajku. Učiteľom týchto škôl pritom rozdávali materiál iniciatívy, aby sa nebáli do štrajku zapojiť. Škôl, ktoré mali vyše 50-percentnú účasť učiteľov zapojených do štrajku, bolo 50.

Brífing pred ministerstvom financií

Iniciatíva učiteľov dnes zvolala brífing pred ministerstvo financií v Bratislave. Práve ministerstvo financií má totiž podľa Iniciatívy slovenských učiteľov dlhodobo štúdie o tom, ako sú dôležité investície do školstva. Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov hovorí, že Inštitút finančnej politiky pod ministerstvom financií už v januári 2011 vypracoval komentár, v ktorom konštatuje, že investícia do vzdelávania sa oplatí a je jedna z najvýnosnejších investícií pre jednotlivca aj pre spoločnosť.

V ďalšom komentári z marca 2012 inštitút podľa Kočana tvrdí, že kvalitnejšie základné vzdelávanie môže zvýšiť HDP v roku 2050 až o deväť percent a odporúčanie Inštitútu finančnej politiky z roku 2012 hovorí, že treba dať prioritu pre výdavky na vzdelávanie voči ostatným rozpočtovým oblastiam. Štúdia OECD Education at a Glance však ukazuje, že do vzdelávania investujeme podpriemerne. Kočan hovorí, že je mu záhadou, prečo ministerstvo financií nechce investovať do školstva. Crmoman navyše tvrdí, že učiteľov do 30 rokov je len asi 10 percent, za posledné roky sa znížil, a mladým ľuďom chýba motivácia vstupovať do školstva.

Štrajk pokračuje 29.9. a 7.10.2016

Stupňovaný štrajk sa začal v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je pritom približne 89-tisíc. Podľa plánu chcú učitelia pokračovať v štrajku vo štvrtok 29. septembra trojhodinovým prerušením práce a v piatok 7. októbra plánujú učitelia štrajkovať štyri hodiny. Ak sa iniciatíva nedohodne s vládou, plánuje aj po tomto termíne zvyšovať intenzitu a rozsah štrajku, ktorý môže vyvrcholiť úplným a neobmedzeným štrajkom.

Chceli minimalizovať zaťaženie učiteľov

Crmoman minulý týždeň uviedol, že formu stupňovaného štrajku zvolili preto, aby sa učitelia mohli postupne do štrajku pridávať. Chceli tiež minimalizovať zaťaženie učiteľov, ktorí sa zapoja od začiatku. Učitelia pritom žiadajú splniť požiadavky, pre ktoré začiatkom roka štrajkovali. Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiada, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve v tomto roku o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity. Iniciatíva zároveň vníma svoje aktivity ako podporu presadzovania požiadaviek deklarácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý do kolektívneho vyjednávania vstupuje s požiadavkou 25-percentného zvýšenia platových taríf.