Prieskum: Voľby by vyhral Smer, SaS druhá

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 8. do 14. septembra uskutočnila spoločnosť FOCUS na vzorke 1 009 respondentov vo veku nad 18 rokov.

Na druhom mieste skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by dalo svoj hlas 13,5 percenta respondentov. Slovenská národná strana (SNS) sa umiestnila ako tretia so ziskom 12,6 percenta a štvrtá skončila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 8,3 percenta. Nasledujú OĽaNO-NOVA (8,2 %), Most-Híd (7,7 %), Sme rodina – Boris Kollár (6,8 %). Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj v súčasnosti mimoparlamentné Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH), ktoré by volilo šesť percent ľudí. Mimo parlamentu by skončila strana SMK – MKP (3,6 %) a Sieť (1,4 %).

V prepočte na počet poslancov by Smer získal 46 kresiel, SaS 22, SNS 21, ĽSNS 14, OĽaNO-NOVA 13, Most-Híd 13, Sme rodina 11 a KDH 10.

Respondenti odpovedali na otázku – „Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas“? Na voľbách by sa podľa prieskumu nezúčastnilo 18,9 percenta ľudí a 9,5 percenta nevedelo, ktorú stranu by volilo.