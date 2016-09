Matovič trvá na tom, že nepodniká. Mandátu sa nevzdá

„Platí ústavný zákon, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie podnikať. Obchodný zákonník podnikaním rozumie sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku,“ povedal Matovič s tým, že i napriek tomu, že mal živnosť na papieri aktívnu, reálne nepodnikal.

Dodal, že už v minulosti Najvyšší súd SR rozhodol, že podnikanie je podnikaním až vtedy, keď živnostník aktívne vykonáva podnikateľskú činnosť. Preto aj na základe tohto príkladu sa poslanec Matovič obracia na Ústavný súd SR. Ako povedal, počas obdobia, keď mal podľa jeho slov z nedbanlivosti aktívnu činnosť, neprijal, nevystavil nijakú faktúru. „Ak má niekto vodičák, neznamená to, že vedie motorové vozidlo,“ uviedol.

„Väčšina v tomto parlamente, Smer, SNS a Most-Híd môžu rozhodnúť, kto kedy podniká,“ dodal. „Nazdávam sa, že je to zvrátené,“ reagoval na to, že poslanci NR SR budú môcť hlasovaním rozhodnúť, či bolo jeho podnikanie nezákonné a či ho na základe toho zbavia poslaneckého mandátu. „Keď niekto chce vysloviť stratu mandátu, zákon o ochrane verejného záujmu hovorí, že najprv dostane funkcionár pokutu, ak sa to stane druhýkrát, tak mu zoberie mandát,“ povedal.

Podľa lídra Obyčajných ľudí ide o snahu umlčať ho. Poslanci „vládneho zlepenca“ sa podľa jeho slov pokúsia vziať mu mandát. Zopakoval, že svojej stoličky sa len tak nezdá, keďže je presvedčený, že je v práve.

Poliačik: Výbor nie je s Matovičom v spore

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS) informoval o tom, že výbor zasadne 20. októbra. Podľa Poliačika ide o delikátnu záležitosť a preto sa obrátil na Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, aby mu podal výklad kedy sa vlastne stáva právoplatným rozhodnutie výboru.

Zdôraznil, že výbor nie je s Matovičom v spore a každý jeho člen rozhodoval na základe zákona. Uviedol, že výbor NR SR nemá dôvod skúmať, či politik podniká a má zisk.

Poliačik zároveň upozornil na „akútnu nedokonalosť ústavného zákona“, ktorý je plný dier a „vykastrovaný tam, kde má byť prísny“.

Matovič by sa podľa bývalých organizátorov protestov Gorila Aleny Krempaskej a Petra Weisenbachera mal vzdať poslaneckého mandátu. Vo veci podali podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. „Opätovne sme dokázali, že pán podnikateľ a poslanec Matovič opakovane porušil zákon,“ povedal Weisenbacher. Preto by sa mal podľa neho vzdať mandátu a nezaťažovať výbor potrebným vyšetrovaním. „Ak ho nezloží sám, tak predpokladám, že poslanci budú rešpektovať zákon a mandátu bude zbavený,“ povedal.

Vzhľadom na Matovičov príjem a postavenie je podľa Weisenbachera drzosť vyhovárať sa v tomto prípade na nejakú nedbanlivosť alebo zábudlivosť, keďže bežní občania musia zákony dodržiavať.

Živnostník Matovič

Na to, že líder OĽaNO Igor Matovič porušuje zákon, upozornil Peter Weisenbacher a Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv. Upozorňujú na to, že podľa živnostenského registra SR je živnosť s názvom Mgr. Igor Matovič – regionPRESS znovu aktívna. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 16. júna 2016 rozhodol o tom, že Matovič zaplatí pokutu vo výške šesťnásobku platu poslanca parlamentu (1 961 eur). Dôvodom je, že poslanec s oneskorením obnovil pozastavenie svojej živnosti.

Pozastavenie živnosti Matovičovi vypršalo 10. augusta 2013, pričom opätovne živnosť pozastavil až 2. septembra toho roku, čím porušil ustanovenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa. Pozastavenie živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Most-Híd zaujme stanovisko až po rokovaní výboru

Most-Híd zaujme postoj k porušovaniu zákona Igorom Matovičom tým, že má aktívnu živnosť, až po rozhodnutí parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. „Musíme najskôr počkať na rokovanie výboru. Výbor je oprávnený žiadať všetky dokumenty, ktoré sa k tomu viažu. Až po tom sa tým bude zaoberať poslanecký klub Most-Híd. Zákon je jasný. Skutkové okolnosti môžu byť rôzne. Musíme počkať na stanovisko výboru,“ povedal predseda klubu Gábor Gál.

Spor pred Boanparte

Krempaská s Weisenbacherom sa do sporu s Matovičom dostali aj pre ich účasť na protestoch pred komplexom Bonaparte v Bratislave. Aktivisti na nich niekoľkokrát žiadali, aby sa protesty niesli v nepolitickom duchu. Neskôr tvrdili, že Matovič z tohto dôvodu proti nim štval demonštrantov, čo vyvrcholilo fyzickým napadnutím Krempaskej.