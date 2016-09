Žitňanská nie je za negovanie rozhodnutí Súdnej rady SR

Ako uviedla pred novinármi, nebola ani v minulosti zástancom toho, aby vláda negovala rozhodnutia Súdnej rady SR pri predkladaní návrhov do medzinárodných súdnych inštitúcií.

„Nevidím dôvod na tom nič meniť, koniec koncov preto sme výber zverili Súdnej rade SR,“ reagovala ministerka na výzvu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). Tá dôrazne žiada vládu, aby nepodporila kandidatúru Radoslava Procházku a nešírila tak o sebe do sveta zvesť, že stratila súdnosť.

Všeobecný súd Európskej únie v Luxemburgu nie je podľa liberálov trafika, ale vážená inštitúcia, na trafiku sa ju snaží prebudovať Súdna rada SR. Exšéf Siete odmietol, že post sudcu v Luxemburgu je pre neho akousi trafikou na základe politickej dohody. „Mohlo by sa to považovať za trafiku, ak by tam nebolo zázemie pre túto ambíciu. Moju odbornú pripravenosť ale nikto nespochybňuje,“ zdôraznil v pondelok.

Vláda ešte dnes nemala návrh Súdnej rady SR a tak o Procházkovej kandidatúre nerokovala. Ak aj kabinet podporí nomináciu Radoslava Procházku, definitívne o nej rozhodne výbor v Luxemburgu. Slovensko je posledná krajina, ktorá ešte neobsadila post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Tieto miesta vznikli v rámci reformy a rozširovania súdu a počítalo sa s tým, že noví sudcovia budú zaradení do senátov a pracovať začnú od septembra.

Od Slovenska sa očakávalo, že na tento post navrhne ženu. Jednu kandidátku, Máriu Patakyovú, nám v Luxemburgu odmietli pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu, v júni zas kandidát Ján Mazák nezískal dostatok hlasov členov Súdnej rady SR. Na jeho predloženie vláde chýbal v 18-člennej rade jeden hlas.