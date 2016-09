Tomanová: V kauze Čistý deň sa hrubo porušili práva detí

Ombudsmanka pre deti Viera Tomanová uviedla, že bude vstupovať do súdnych konaní v záujme ochrany práv maloletých detí, na čo ju oprávňuje zákon. Vývoj situácie v zariadení Čistý deň sa jej nepáči.

„V rámci konaní o neodkladných opatreniach maloleté deti nevypočuli, a to ani pred podaním návrhu na neodkladné opatrenie a nebol zisťovaný a zohľadnený ich názor,“ pripomína ombudsmanka s tým, že bude vstupovať do súdnych konaní v záujme ochrany práv maloletých detí, na čo ju oprávňuje zákon. „Podniknem ďalšie kroky v súčinnosti s príslušnými subjektmi na zjednanie nápravy a zabezpečenie dodržiavania práv detí zo strany zodpovedných orgánov. To sa týka aj novinárskej obce,“ ukončila.

O prípade údajného znásilnenia neplnoletého 14-ročného dievčaťa v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante informovala nedávno poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Blahová odmietla zverejniť mená útočníkov, údajne dvoch zamestnancov zariadenia – jedného už bývalého, a aj obetí.

Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Kontrola sa začala v utorok minulý týždeň bez prítomnosti klientov a zamestnancov, ktorí sú na pobyte v Chorvátsku. Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov.

Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie zo strany strediska, ktoré vedie.