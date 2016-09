Fekálny fantóm možno pôjde za mreže, dobehla ho minulosť

Nedávno ho odsúdili za to, že močil na ženy a natieral ich fekáliami. Dostal za to podmienku a musí sa liečiť v psychiatricko-sexuologickej ambulancii. Krátko po tom však vyšlo najavo, že Seliga už opletačky zo zákonom mal. Pred siedmimi rokmi sa vyhrážal priateľke, že ju zabije…no on sa necíti byť vinný. Informáciu priniesol spravodajský portál tvnoviny.sk.

„Tak bola to hádka možno trochu vyexponovanejšia, ale nebolo tam žiadne nejaké ublíženie, ani od lekára, ani lekárska správa, trochu to bolo nafúknuté," povedal o hádke ešte 9. septembra Seliga. Za obmedzovanie osobnej slobody a nebezpečné vyhrážanie dostal podmienečný trest, ale s tým, že dva roky mal sekať dobrotu. To sa ale podľa prokurátora nestalo, preto dnes rozhodovali o premene trestu.

V dvojročnej podmienke spáchal 14 priestupkov, dostal pokuty za parkovanie aj za rýchlosť. Jeho obhajca argumentoval tým, že sa naruší jeho liečba v psychiatricko-sexuologickej ambulancii a trest by bol neprimerane prísny. Prokurátor zase tvrdil, že rozhodne riadny život neviedol a 14 priestupkov je veľa. „Všetky priestupky v tom kontexte vás dostali do pozície, že počas plynutia doby, že vaše správanie neviedlo k osvedčeniu," myslí si sudca.

Nakoniec si vypočul, že má ísť na rok do väzenia. „Mrzí ma to. Spomenul som, že som o tom nevedel, že dopravné priestupky tejto intenzity môžu ovplyvniť premenu podmienky, mrzí ma to, tak sudca rozhodol ako rozhodol," konštatoval. Na otázku, či trvá na tom, že sa chce liečiť odpovedal kladne. Odôvodnil to tým, že to má nariadené súdom.

O tom, či nakoniec pôjde na rok do väzenia rozhodne až krajský súd, muž totiž podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Podľa Seligových slov pol roka vo väzbe človeka donúti prehodnotiť život.