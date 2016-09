Udrie štát na hazard dosť silno?

Má zamedziť prístup k hraniu napríklad ľudom žijúcim z dávok v hmotnej núdzi či liečeným patologickým hráčom. Takisto sprísni podmienky prevádzkovateľom, zvýši im dane, pokuty či zablokuje webový prístup do nelicencovaných on-line kasín. Odborníci aj občianski aktivisti novelu vnímajú pozitívne, podnikatelia v hernom biznise sú ňou pobúrení.

„Je zásadnou reformou riadenia a regulácie gamblingu na Slovensku. Je na ochranu tých, ktorí sa nevedia chrániť a sú závislí na gamblingu alebo sú ohrození,“ povedal šéf rezortu financií Peter Kažimír. Ak prejde parlamentom, mala by byť účinná od januára budúceho roka. Viaceré úpravy si vyžiadajú dvojročné prechodné obdobie.

Odborník oceňuje stopku pre rizikových ľudí

Odborník na závislosti Ľubomír Okruhlica zmeny víta. Ako dodáva, za prínos považuje „každé zvýšenie bariéry pred priepasťou gamblerstva“. Oceňuje, že niektorí ľudia dostanú do herní „stopku“. Novela totiž zavedie register osôb, ktorým sa hazardné hry zakážu. Poberateľov dávok doň povinne prihlásia úrady práce, hráčov s diagnózou zase liečebne. Navyše sa doň dobrovoľne môžu prihlásiť aj ďalšie osoby ohrozené závislosťou.

Ústavný právnik Eduard Bárány z Ústavu práva SAV uznáva, že v prípade zoznamu dochádza k určitému napätiu s ochranou súkromia. „Na druhej strane je tu veľmi silný verejný záujem a v konečnom dôsledku aj záujem spomínaných osôb na takejto ochrane,“ vysvetľuje Bárány, s tým, že v tomto prípade teda nejde o svojvoľný zásah či obmedzenie súkromia. „Je to otázka vyvažovania, zákonodarca dospel k názoru, že tento verejný záujem výrazne prevažuje,“ dodal právnik.

Podnikatelia hovoria o najväčšej regulácii

Podnikatelia v súvislosti s novelou hovoria o „najväčšej regulácii herného priemyslu v histórii“. „S poľutovaním konštatujeme, že vláda podľahla dvojročnému úsiliu a tlaku aktivistov na zrušenie nášho podnikania,“ mieni Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier.

Asociácia pripomína, že firmy zamestnávajú 14-tisíc ľudí, ktorých pracovné miesta sprísnenie podmienok ohrozí. „Vláda si musí uvedomiť, že nám na jednej strane neúnosne dvíha poplatky, aby zvýšila príjmy z odvodov do štátnej kasy, na druhej prijíma opatrenia, ktoré zlikvidujú polovicu nášho trhu. Preto musí rátať s omnoho nižším výberom finančných prostriedkov,“ upozorňuje Lukáčová.

Prevádzkovatelia majú dva roky na zmeny

Novela počíta so zvýšením odvodov za automaty o 500 eur, možnosťou uložiť až polmiliónové pokuty či odobrať licenciu. Významná časť úprav sa týka výkonu dozoru, ktorý bude úlohou Finančného riaditeľstva SR, daňových a colných úradov. Sprísnia sa kontroly v prevádzkach, ktoré budú po novom vykonávať aj agenti s utajenou identitou.

Ministerstvo na vykonanie niektorých zmien povolí prevádzkovateľom dvojročné prechodné obdobie. Až do roku 2019 majú napríklad čas opatriť všetky hracie automaty „čítačkami“ na občianske preukazy, aby cez ne mohli odhaliť osoby z registra. Prevádzkar si tak len overí fakt, či ten-ktorý záujemca hrať smie, alebo nie, k iným údajom o ňom sa nedostane. Okruhlica však aj tak netají obavy. „Niektorí hráči sa asi radšej vzdajú odbornej pomoci, než by mali figurovať v akomsi zozname. Zdravotná dokumentácia je predsa len lepšie chránená,“ uvažuje. A dodáva, že register nikdy nezachytí všetkých, ktorí by zákaz akútne potrebovali.

Do dvoch rokov by tiež hracie prístroje mali zmiznúť z pohostinstiev, kaviarní či reštaurácií. Mohli by teda zostať len v špecializovaných herniach. „Nejedna takáto prevádzka je vo svojich tržbách odkázaná práve na zisky z výherných zariadení, ktoré im častokrát pokrývajú nájom. Bez nich budú nútení podnikanie skončiť," varuje Lukáčová.

Ľudia spisujú petície proti herniam

Rozumným opatrením je podľa Okruhlicu absolútny zákaz vstupu do herní neplnoletým osobám. „Doteraz nebol dôvod zabrániť im zahrať si na automate v zariadení, kde sú v ponuke nealkoholické nápoje,“ pripomína. Podobne by podľa neho bolo dobré, ak by sa vďaka novele podarilo znížiť počet herní. Napríklad cez navrhované zvýšenie minimálneho počtu hracích prístrojov v každej z nich z terajších 5 až na 12 kusov.

Proti herniam čoraz viac protestujú občania, ktorí ich vo svojej blízkosti nechcú. V presvedčení, že produkujú desaťtisíce gamblerov, ktorých liečenie musí hradiť štát. Kvalita života na uliciach s fungujúcimi hernými prevádzkami sa zhoršuje. V mnohých mestách – Bratislave, Nitre, Galante, Prešove a ďalších – spísali tisíce ľudí petície za zákaz hazardu. Niekde sa rozhodli na novelu ani nečakať. Na základe petície takmer štyroch tisícok občanov boli herne už v máji, ako v prvom slovenskom meste vôbec, úplne zakázané v Levoči, s termínom od začiatku roka 2017.

Minulú stredu odhlasovalo ich koniec mestské zastupiteľstvo Ružomberka, kde petíciu podpísalo 11-tisíc ľudí. „Pri rozhodovaní sme nebrali do úvahy chystanú zmenu legislatívy, zohľadnili sme morálny aspekt gamblingu a jeho dôsledkov,“ povedal Pravde vedúci kancelárie ružomberského primátora Dušan Mataj. Pripustil, že tento krok spôsobí značný výpadok v mestskom rozpočte. Na priamych poplatkoch, keďže prevádzkovatelia hracích zariadení musia platiť príslušnú mestskú daň, to bude asi štvrť milióna eur. Zároveň asi 200 zamestnancov herní príde o prácu, ďalšie tisíce eur zrejme stratia na podielových daniach. Primátor Ružomberka Igor Čombor zatiaľ prijaté uznesenie nepodpísal.

Prevádzkovatelia totiž mestu hrozia žalobou, napriek tomu, že im umožnilo „dobeh“ platných licencií.

Novela mieri aj proti nelegálnym stránkam

Osobitnou kapitolou, ktorú sa novela tiež podujala riešiť, je nelegálne on-line stávkovanie. Na Slovensku naň ide v súčasnosti odhadom každé štvrté stavené euro. Celkovo sa odhady tržieb subjektov bez licencie len v roku 2015 pohybovali na úrovni 210 miliónov eur. Štát preto plánuje priamo na webe blokovať ľuďom prístup na stránky s nelegálnou ponukou hazardných hier. Blokované majú byť aj bankové platby on-line kasínam bez licencie. Blokovanie nelegálnych prevádzkovateľov on-line hazardu už zaviedli v 17 krajinách Európskej únie a v Nórsku.

„Okrem blokovania prístupu k nelegálnym stránkam však treba aj zliberalizovať trh. Dôležitým opatrením mala byť zmena súčasnej obratovej dane na daň z výhry. Do úvahy prichádzala aj spätná daň, ktorú by zaplatili v súčasnosti nelegálni operátori pri riadnej registrácii. Následne by takto mohli vzniknúť aj legálne on-line kasína," myslí si Peter Papanek z Asociácie stávkových spoločností, ktorej členmi sú stávkové kancelárie Niké, Fortuna a Tipsport. Podľa súčasného návrhu, uzatvára Papanek, štát skôr nechá výnosy v rukách nelegálnych firiem a čierneho trhu.