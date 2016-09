Lajčák skončil v piatom hlasovaní v OSN tretí

Získal osem hlasov za, sedem proti a žiadna krajina mu nedala hlas „bez názoru“. Prvý bol tradične Portugalčan António Guteress, na druhom skončil srbský exminister zahraničných vecí Vuk Jeremić. Lajčák sa v predchádzajúcich dvoch hlasovaniach umiestnil na druhom mieste. Podľa zdrojov z prostredia OSN si tak Lajčák potvrdil silné postavenie.

Minulý týždeň sa na pôde OSN v New Yorku uskutočnil diplomatický maratón, keďže sa začalo 71. Valné zhromaždenie OSN. Lajčák absolvoval minulý týždeň viac ako 50 stretnutí, z toho približne 40 bilaterálne. Za nášho kandidáta loboval aj vedúci delegácie, prezident Andrej Kiska. Dnešné hlasovanie by zároveň malo byť posledným indikatívnym hlasovaním, začiatkom októbra sa už očakáva hlasovanie Bezpečnostnej rady, v ktorom stáli členovia majú právo veta. Stálymi členmi sú USA, Rusko, Veľká Británia, Francúzsko a Čína. Proces voľby by sa mal uzavrieť v októbri počas predsedníctva Ruska v Bezpečnostnej rade OSN.

Zdroje z prostredia OSN tvrdia, že stále sa taktizuje s hlasovaním. Poukazujú na to, že žiadna zo žien nemala taký zlý výsledok ako teraz, pritom sa pred začiatkom indikatívnych hlasovaní tlačilo na to, aby organizáciu po prvý raz viedla žena. OSN takisto ešte nikdy nemala generálneho tajomníka z východnej Európy. Niektorí analytici si myslia, že stále je cítiť vplyv vytlačiť túto skupinu.

Na štvrtom mieste sa umiestnila argentínska ministerka Susana Malcorra spolu s bývalým slovinským prezidentom Danilom Türkom, nasledovala šéfka UNESCO Irina Bokova. Za ňou skončila bývalá premiérka Nového Zélandu Helen Clark, predposledný bol macedónsky exminister zahraničných vecí Srgjan Kerim a bývalá moldavská vicepremiérka a ministerka zahraničných vecí Natalia Ghermanová skončila posledná.