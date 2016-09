Hlinova prvá porážka, čo ďalej

O zložitej situácii v KDH svedčí víkendový mimoriadny snem, na ktorom Hlina dostal od delegátov ťažký úder, keď nedokázal presadiť zmenu stanov. Tie mali posilniť právomoci šéfa KDH a predsedníctva.

"Som rád, že na sneme neprišlo k navrhovaným zmenám, lebo by s KDH bolo zle. Sú to zmeny, ktoré by v KDH dali neprimeranú moc do rúk predsedu, a to by som považoval za veľmi nebezpečné,“ povedal včera Brocka. Už pred snemom exposlanci Martin Fronc a Monika Gibalová upozorňovali, že ak prejde zmena stanov, KDH opustia.

K hlasovaniu o úprave stanov napokon ani nedošlo. Už návrh, aby sa v programových cieľoch KDH slovné spojenie kresťanskí demokrati doplnilo aj o spojenie konzervatívci, nemal dostatočnú podporu. Rovnako ani téza, že budú chrániť kresťanstvo "ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo“.

Aj keď Hlina na sneme nikoho nemenoval, servítku si pred ústa nedával. Vravel, že niektorí exposlanci KDH po strate mandátu v Národnej rade sú práceneschopní. Podľa Brocku ide o veľmi nešťastné vyjadrenie.

"Takáto úroveň ani nepatrí do úst predsedu hociktorej strany. Bol som z toho veľmi smutný, na toto sme v KDH neboli zvyknutí. Viem, na koho Hlina narážal, o to trápnejšie je, že to vôbec nie je pravda,“ dodal Brocka.

Politológ Michal Horský pripomína, že nový predseda a vedenie hnutia boli nedávno zvolení takmer jednomyseľne a teraz veľmi rýchlo prišlo tvrdé odmietnutie. "Chcú pevne chytiť opraty v KDH, ktoré od svojho založenia bolo skôr voľným hnutím ako disciplinovanou stranou, ktorá sa viazala na jednotný svetonázorový náboženský obsah.

Hlina po snemovom debakli, kde neprešli jeho návrhy na zmenu stanov, ohlásil, že sa boja nevzdá a bude to prvý krok. To znamená, že môže smerovať k víťazstvu, ale aj k úplnému rozbitiu KDH,“ zhodnotil politológ.