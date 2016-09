Drucker: Pacienti by sa mohli objednávať na konkrétny termín za poplatok

„V súčasnosti máme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje poplatkom. Pre nás je dôležité, aby sme zamedzili obchádzaniu zákona na jednej strane, na druhej strane, aby sme vyhoveli aj pacientovi a zabezpečili mu aj istú garanciu toho, že nebude zneužívaný v systéme poplatkov. O čom diskutujeme, je možnosť objednania sa na konkrétny termín,“ povedal.

Ako však upozornil šéf rezortu, nejde o prednostný termín. „Nechceme mať prednostné ošetrenie, to bolo to, že ste prišli do ambulancie, zaplatili ste si poplatok a predbehli ste sa. To sme povedali, že vylučujeme, to sa nám nezdá úplne v poriadku,“ vysvetlil Drucker s tým, že ministerstvo predpokladá objednávanie buď po ordinačných hodinách, alebo v rámci ordinačných hodín vo vymedzených časoch. „Chceme, aby pacient mal možnosť si vybrať konkrétny termín na objednanie. Takáto služba môže byť spoplatnená,“ konštatoval minister. K výške poplatku sa zatiaľ Drucker vyjadrovať nechcel.

Ministerstvo zdravotníctva uskutočnilo prieskum na vzorke 5 tisíc respondentov. Z neho vyplynulo, že zavedeniu možnosti rezervácie termínu vyšetrenia za poplatok sú naklonení traja zo štyroch dospelých, a až 85 % rodičov by túto možnosť využilo pre svoje dieťa.

V legislatívnom návrhu by táto úprava mala byť podľa Druckera do konca tohto roka. „Očakávam, že v priebehu nasledujúcich pár týždňov takýto materiál zverejníme na vnútrorezortné pripomienkové konanie, následne na medzirezortné konanie,“ poznamenal Drucker.

Poplatky v ambulanciách sú podľa staronového prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mariana Kollára len dôsledkom súčasného stavu, ktorý nefunguje. „My sa musíme pozrieť na to principiálne a povedať si: potrebujú ambulancie aj nemocnice ďalšie poplatky? Potrebujú, bez tých poplatkov to v tejto chvíli nepôjde,“ konštatoval šéf komory.

Zákon, ktorým sa malo zamedziť výberu poplatkov v ambulanciách, je podľa prezidenta SLK nevykonateľný. „Musíme začať hovoriť o možnosti prísunu peňazí za poskytnutie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil Kollár s tým, že najprv treba určiť, čo je štandardná zdravotná starostlivosť. „Potrebujeme k tomu zoznam, katalóg výkonov a zadefinovať to úplne najzákladnejšie, a to je štandardné diagnostické a terapeutické postupy, čo je parketa odborných spoločností,“ konštatoval.