Svedok tvrdí, že Lipšic zrazil chodca na priechode

Svedok Tomáš H. tvrdí, že videl zrážku priamo na priechode pre chodcov. Polícia vraj už svedka vypočula, nechcela však poskytnúť bližšie informácie o okolnostiach vyšetrovania.

„Ja som už videl toho chodca pred nami, ako ma obiehal. Bolo to zle viditeľné, aj keď je pravda, že bol v tmavom, je tam lampa, okolo sú stromy a tie tú lampu zakrývajú. Ako preletel vedľa, ja som povedal, pozri sa, on ho zrazí,“ opísal nehodu svedok Tomáš H. pre týždenník Plus 7 dní s tým, že jasne videl muža na priechode pre chodcov.

Nehoda sa stala minulý týždeň v pondelok na štvorpúdovej ceste krátko po ôsmej hodine večer na križovatke Kutuzovovej a Vajnorskej ulice. Poslanec sedel za volantom Škody Superb a smeroval do centra mesta.

Svedok Tomáš bol vo vozidle ako spolujazdec a odbočovali vpravo, keď ich míňalo Lipšicovo auto. „Šli sme štyridsiatkou, on ma predbehol, myslím si, že mohol ísť okolo šesťdesiat, možno až sedemdesiat. Nechcem preháňať, ale šesťdesiat určite,“ vyjadril sa svedok.

Okamžite zastavili, zavolali záchranku. V aute mali tovar, ktorý museli doručiť, preto nečakali na policajtov. Na mieste už boli iní ľudia, ktorí chodcovi poskytovali prvú pomoc.

Polícia nechcela povedať, či spomínaní dvaja svedkovia z auta, ktoré išlo vo vedľajšom pruhu, už boli vypočutí, ani to, či má záznamy o nehode z priemyselnej kamery a kedy sa predpokladá ukončenie vyšetrovania.

„Vzhľadom na to, aby nedošlo k jeho zmareniu, bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa bratislavského krajského policajného riaditeľstva Lucia Mihalíková.

Lipšic sa obhajoval tým, že chodca v tmavom odeve a bez reflexných prvkov si všimol neskoro. „Išiel som približne 50-kilometrovou rýchlosťou. Zosnulý pán mal tmavé oblečenie, zbadal som ho v poslednej chvíli a zrážke som už, žiaľ, nevedel zabrániť,“ priblížil okolnosti nehody.

Lipšic si nebol istý, či k zrážke došlo na priechode pre chodcov. „Neviem presne, ako blízko som sa nachádzal, teraz to je vecou vyšetrovania. Nebudem špekulovať ani sa obhajovať, ani vyviňovať,“ poznamenal.

Necelé tri dni po nešťastí Lipšic povedal, že sa vzdá ku koncu septembra poslaneckého mandátu. Odchod z politiky však neoznámil, stále je predsedom strany Nova.