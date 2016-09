Vláda odsúhlasila Bielu knihu o obrane štátu

Návrh novej Bielej knihy vznikol revíziou dokumentu z roku 2013 a kladie dôraz na zvyšovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky a na zvyšovanie pripravenosti a bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky, zdôrazňuje v predslove materiálu minister obrany Peter Gajdoš. Zreálnenie ohrozenia štátu si pritom žiada podľa ministra položiť väčší dôraz na ťažšiu výzbroj a techniku s väčšou palebnou silou, manévrovateľnosťou a ochranou živej sily.

Tento strategicko-politický dokument jasnejšie definuje využitie ozbrojených síl v podmienkach Slovenska a v strednodobom horizonte stanovuje priority, uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Marian Majer.

Podľa analytika nemení zásadným spôsobom doterajšie budovanie Ozbrojených síl (OS) SR, ale snaží sa reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí, ktoré nastali. Majer pozitívne hodnotí aj to, že je snaha o súlad strategicko-politických cieľov s dlhodobým plánovaním a materiál sa hlási k záväzku dať 1,6 percenta HDP obranných výdavkov do roku 2020 zo summitu NATO vo Walese, ako aj k dlhodobému odporúčaniu, aby to boli dve percentá. Toto všetko podľa neho na papieri vyzerá dobre, dôležitá však bude implementácia do praxe, zdôraznil.

V návrhu sa kladie dôraz na primárnu zodpovednosť SR za vlastnú obranu, ale aj dôraz na plnenie záväzkov v zmysle článku 5 Severoatlantickej zmluvy vrátane zabezpečenia jednej mechanizovanej brigády. Tá, ako priblížil Gajdoš pri predstavovaní návrhu v júli, má mať od roku 2018 plnú operačnú spôsobilosť ako jednotka pre operáciu kolektívnej obrany. Počíta sa so zvýšením kapacity a efektivity bojových jednotiek, jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia.

Posilniť by sa mali aj jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Pokračovaním výstavby práporu ISTAR sa dosiahne požadovaný nárast kapacít spravodajstva a prieskumu na taktickom stupni. Budú posilnené sily pre špeciálne operácie a ďalšie sily a spôsobilosti vrátane spôsobilostí použiteľných aj na boj proti terorizmu a proti hybridným a kybernetickým hrozbám, avizuje revidovaná Biela kniha.

Zvyšovanie pripravenosti a bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky je postavené na rozvoji v dvoch kľúčových oblastiach. Na prvom mieste sú ľudské zdroje, druhým pilierom je výzbroj a technika, ktoré sú tým najnákladnejším segmentom rozvoja spôsobilostí OS SR. Výmena, respektíve modernizácia výzbroje a techniky je kľúčom k pokroku v transformácii slovenských ozbrojených síl, zdôrazňuje sa v materiáli. Prezbrojovanie a modernizáciu navrhuje súčasne vedenie rezortu obrany zabezpečiť v dvoch etapách.

Prvú v rokoch 2016 – 2020 a druhú v rokoch 2021 – 2030. Pozemné sily by mali byť vyzbrojené bojovými obrnenými vozidlami 8 × 8, začať by sa malo s vyzbrojovaním bojovými obrnenými vozidla 4 × 4 a viacúčelovými taktickými vozidlami 4 × 4. Tieto vozidlá budú v prvej etape určené predovšetkým pre prápor ISTAR, 23. motorizovaný prápor a jednotku civilno-vojenskej spolupráce a vedenia psychologických operácií, píše sa v návrhu Bielej knihy.

Podľa návrhu Bielej knihy sa vo vzdušných silách dokončí výmena dopravných lietadiel Spartan, bude sa pokračovať vo výmene stredných viacúčelových vrtuľníkov UH-60 Black Hawk. Biela kniha však hovorí aj o možnosti obstarať nové bojové vrtuľníky na základe analýzy potrieb a možností v kontexte vývoja bezpečnostného prostredia, ktorá sa má vypracovať do konca roka 2020. Vedenie rezortu bude stáť aj pred otázkou, či navrhnúť predĺženie technického života lietadiel L-39 alebo bude riešiť ich výmenu za nové viacúčelové podzvukové lietadlá. V prípade stíhacích lietadiel sa hovorí o potrebe ich výmeny za viacúčelové taktické lietadlá.

V súvislosti s modernizáciou upozornil Majer na dve oblasti, o ktorých sa doteraz nehovorilo, a to o obrnenom vozidle 4 × 4 a o bojových vrtuľníkoch. Vzhľadom na požiadavku NATO, týkajúcu sa mechanizovanej brigády sa ako o priorite hovorilo predovšetkým o obstarávaní vozidiel 8 × 8. V prípade vrtuľníkov si Majer kladie otázku, či ide o snahu dovybaviť bojovými systémami už zazmluvnené viacúčelové vrtuľníky Black Hawk UH 60, alebo sa uvažuje nad kúpou typických útočných vrtuľníkov.

V prípade vrtuľníkov Black Hawk padlo rozhodnutie o ôsmich vrtuľníkoch len so základnou výbavou. Ich dovybavenie by dávalo zmysel a je to cesta, ktorú by Majer považoval za dobrý kompromis. Je ešte potrebné rozhodnúť o zvyšku viacúčelových vrtuľníkov. Zadefinované bolo, že ich treba 18, nakúpili sme deväť a ešte je potrebné rozhodnúť o ďalších deviatich, pripomenul analytik. V prípade stíhačiek stále platí, že treba začať modernizáciu nákupom alebo prenájmom, dodal. Biela kniha spomína, že do roku 2020 Slovensko udrží bojové tanky. Dovtedy by malo padnúť rozhodnutie, čo s nimi, pripomenul Majer.