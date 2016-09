Sme krajinou nízkych miezd, tvrdí iniciatíva učiteľov

Otázka podľa iniciatívy neznie, či si môžeme dovoliť vyššie platy pre učiteľov a lepšie vybavené školy, ale či ľudia dokážu vyvinúť dosť veľký tlak na to, aby zdroje slúžili v prospech všetkých.

Iniciatíva slovenských učiteľov pripomína, že má dve požiadavky, ktorých splnenie by sa dotklo štátnej kasy. Žiada plošné zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov o 140 eur v tomto roku a o ďalších 90 eur od 1. januára 2017. Zároveň požaduje, aby sa rozpočty ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2017 zvýšili o 400 miliónov eur. Tieto prostriedky by mali pokryť náklady na vyrovnanie rozdielov vo vybavenosti škôl.

Ekonomika Slovenska to podľa iniciatívy umožňuje. Odvoláva sa pritom na materiál Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií z júna tohto roku, v ktorom konštatuje svižný rast ziskovosti v reálnej ekonomike.

„Miera nezamestnanosti sa v druhom štvrťroku znížila na 9,6 percenta. Ekonomika v rovnakom štvrťroku medziročne vzrástla o 3,7 percenta a za celý rok 2016 sa očakáva miera rastu 3,6 percenta,“ pripomína Iniciatíva slovenských učiteľov s tým, že štát za rok 2015 vybral na daniach a odvodoch o 1,284 miliardy eur viac, než sa pôvodne predpokladalo.

Iniciatíva preto tvrdí, že jej požiadavky v tomto kontexte nie sú nerealistické. „Naopak, bizarne pôsobí vyhlásenie ministra školstva, podľa ktorého je požadované zvýšenie platov nad rámec možností slovenskej ekonomiky, ako aj návrh ministerstva financií zvýšiť v roku 2017 mzdy v celom verejnom sektore len o 0,9 percenta,“ dodáva Iniciatíva slovenských učiteľov.

V regionálnom školstve (v materských, základných, stredných školách a ďalších zariadeniach) pracuje spolu približne 90 000 pedago­gických a odborných zamestnancov. V roku 2015 predstavovali podľa iniciatívy ich hrubé mzdy spolu necelú miliardu eur. V tomto roku sa tarifné platy tejto kategórie zamestnancov zvyšovali v januári o štyri percentá a v septembri o šesť percent.

„Ak by sa mali zvýšiť o ďalších 25 percent, stálo by to podľa našich odhadov asi 370 miliónov eur. Zvýšenie o 140 eur a následne o 90 eur podľa našich požiadaviek by bolo o desiatky miliónov lacnejšie,“ uvádza iniciatíva slovenských učiteľov s tým, že spolu s ďalšími 400 miliónmi eur v druhej požiadavke hovoria o 770 miliónoch eur, pričom časť peňazí by sa štátu vrátila v podobe daní a odvodov.