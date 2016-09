Minister Gajdoš: Budeme rokovať aj o možnosti nákupu stíhačiek Gripen

Prípadná dohoda so švédskou stranou by zjednodušila pripravovaný projekt spoločnej ochrany vzdušného priestoru, ktorú pripravuje Slovensko spolu s Českou republikou.

„Švédská strana deklarovala spôsobilosť zabezpečiť taktické letectvo kúpou alebo leasingom, preto som požiadal o doplnenie týchto dvoch spôsobov zaistenia taktických lietadiel,“ povedal minister Gajdoš.

Z jeho vyjadrenia vyplynulo, že pre našu krajinu je prioritou rokovať o gripenoch, napriek tomu, že vláda dala Gajdošovi mandát k rozhovorom aj s inými štátmi.

Slovenská armáda v súčasnosti využíva na ochranu vzdušného priestoru dosluhujúce ruské stroje MiG-29. Bojaschopných je však údajne iba niekoľko z týchto stíhačiek.

Ak by sa Slovensko rozhodlo obstarať gripeny, uľahčilo by to plánovaný česko-slovenský projekt takzvaného spoločného neba. Český premiér Bohuslav Sobotka po poslednom spoločnom jednaní vlád oboch krajín tento týždeň vyhlásil, že príslušná zmluva o spoločnej ochrane vzdušného priestoru by mohla byť podpísaná do konca tohto roku.

Spoločné nebo by podľa Gajdoša malo zabezpečiť obranu oboch krajín pred prípadným teroristickým útokom civilného lietadla, ako aj ochranu vzdušného priestoru pred vojenskými prostriedkami. To by znamenalo, že piloti by na území druhého štátu mali právo zostreliť lietadlo, ktoré by mohlo byť použité na teroristické účely.